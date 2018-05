Manche Leidenschaften werden einem in die Wiege gelegt. Schon der Großvater von Stuart Roy Clarke hatte eine besondere Beziehung zu Fußballstadien. Als Bürgermeister steckte er erstaunlich viel Geld in den Bau von Sportstätten in der Umgebung. Clarkes Vater engagierte sich Zeit seines Lebens im Jugend- und Amateurfußball. Sein Sohn Stuart, 1961 in Berkhamsted geboren, studierte Fotografie an der University of Westminster und vertrieb sich die Zeit auf Musikfestivals oder im Fußballstadion. Nach der Katastrophe von Hillsborough, als bei einem Pokalspiel zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest 15. April 1989 sechsundneunzig Menschen den Tod fanden und die englische Politik mit umstrittenen Maßnahmen die englische Fankultur nachhaltig veränderte, begann Clarke seine Fotostrecke The Homes of Football, die bis heute existiert. Er sagt: "Ich wollte zeigen, was den Fußball so besonders macht: die Fans. Und ein Zeichen setzen, dass nicht alle gewaltbereite Idioten sind."

Clarkes Arbeit wurde von der englischen FA gefördert, er ist der einzige Fotograf des Football Trust, einer von der Regierung 1990 installierten Stiftung zur Verbesserung der Sicherheit in britischen Stadien. Clarke hat mehrere Bücher und Fotobände veröffentlicht, seine Bilder hingen in Museen und Ausstellungen, in England ist er gefragter Experte, wenn es um Fankultur geht. Jetzt hat er ein neues Projekt in Gang gebracht: Britain´s Forgotten Football Towns zeigt die unerschütterliche Liebe der Briten zu ihrem Nationalsport. Clarke grast Städte und Dörfer ab, immer auf der Suche nach Clubs, die es wert sind, nicht vergessen zu werden.