Darf ich mich mal kurz sehr unbeliebt machen? Die Brasilianer haben mich zwei Wochen lang schwer genervt. Nein, nicht "die" Brasilianer, sondern dieses ausgewählte Publikum aus den brasilianischen Mittelschichten, das ich bei den Olympischen Wettkämpfen antraf und das im Fernsehen interviewt wurde. Was für eine Mischung aus Wehleidigkeit und Bissigkeit, und jede Woche aus einem anderen Grund!

Erst wollte kaum ein Brasilianer was von den Spielen wissen. Tausende haben schon gegen den Fackellauf protestiert – und das konnte man noch am ehesten verstehen. Man darf 11 Milliarden Euro Kosten obszön finden, wenn die Politiker dieses reichen Landes es nicht schaffen, Schulen und Krankenhäuser auszustatten. Wobei Anthropologen mit dem Studienschwerpunkt brasilianische Volksseele schnell erklärten, dass das allgemeine Desinteresse am olympischen Sport auch damit zu tun habe, dass Brasilien eine Blamage fürchte.

So viele Berichte über Pannen und nicht gehaltene Versprechen! Nur teilweise fertig gestellte Bauten und Verkehrswege, eine wunderschöne, aber völlig verdreckte Segelbucht, ein neu gebauter, spektakulärer Küstenradweg, der sich als Todesfalle entpuppte und so weiter. Mancher Brasilianer versank da in vorauseilendem Zweckpessimismus: Die Spiele werden eine Blamage für uns, also schauen wir gleich weg!

Dann blieb die Katastrophe aus. Die Spiele liefen reibungslos ab – so kennt man das in Brasilien längst von anderen Großereignissen, mag es aber doch vorher kaum glauben. Eine Art Besetzungsregime aus mehr als 80.000 Polizisten plus Militärs, Kriegsschiffen in der Bucht, Aufklärungsflugzeugen in der Luft und kilometerweiten Verkehrsabsperrungen um die Sportereignisse herum machten das Großereignis managebar.



Sichtblenden und Polizeibataillone schirmten das Olympiapublikum von den Bandenkriegen in den Favelas ab, in der Innenstadt wurden Obdachlose eingesammelt und weit weg gebracht. Athleten und ihre Fans in den Stadien und vor den Fernsehern konnten sich also störungsfrei in einer künstlichen Blase bewegen, die mit dem Rest der Stadt nichts zu tun hatte. Die Aufmerksamkeit wandte sich von den Pannen und Missständen ab – und dem Sport zu.

Nicht richtig austherapiert

Und die brasilianischen Gastgeber? Einige benahmen sich in den Stadien wie Irrenhauspatienten. Ich lebe schon seit drei Jahren in Brasilien, habe eine Familie hier, bin bekennender Fan von Rio de Janeiro und seinen Einwohnern, den Cariocas. Ich weiß um ihre unbändige Feierlaune genauso wie um ihre sympathisch-prollige Fußballkultur; darauf blicke ich mit Begeisterung und als kühlerer Deutscher sogar mit Neid. Rings um Olympia aber habe ich meine lieb gewonnenen Gastgeber dann nicht recht wiedererkannt. Da mischte sich noch etwas anderes unter die Stimmung, da saßen völlig unolympische Hater auf den Zuschauertribünen. Da war irgendwas, mit Verlaub, nicht richtig austherapiert.

Brasilianische Zeitungs- und Sportportale meldeten jeden Morgen, wo man heute hinziehen und brasilianische Sportler "unterstützen" könnte. Das war eine gute Idee zum Befeuern des Interesses an Olympia, sah aber in der Praxis so aus, dass wütend aufgeladene Sportfans die Olympioniken anderer Länder gnadenlos ausbuhten und auspfiffen oder sehr hässlich (manchmal sexistisch, manchmal rassistisch) beschimpften. Die Buhrufe verstummten nicht mal bei der Siegerehrung auf dem Treppchen, nicht mal dann, wenn das Ziel der Beschimpfungen eine Silbermedaille bekam und ein Brasilianer Gold. Ich habe es in diesen Tagen auch erlebt, dass Stadien sich entleerten, als klar war, dass die Brasilianer nichts gewinnen.



Wie meinem Kollegen Christian Spiller gefielen mir die rohen Emotionen solcher "Olympiahools" zu Beginn der Spiele sogar noch. Wohlgemerkt: Das traf nicht auf alle Wettbewerbe und beileibe nicht auf alle brasilianischen Besucher zu. Aber es geschah so oft, dass ich mich fragen musste: Was ist bloß in meine fröhlichen, toleranten und hilfsbereiten Cariocas gefahren?

Komplex des Mischlingshundes

Den Schlüssel für eine Erklärung lieferte das nächste psychologisch bedeutsame Ereignis: Die Geschichte von den US-amerikanischen Schwimmern. Die Medaillenträger aus dem Norden hatten erst behauptetet, sie seien nachts auf dem Heimweg überfallen und beraubt worden – aber dann hatten sie bloß in einer Tankstelle randaliert, waren mit den Wachleuten aneinandergeraten und hatten die Geschichte hinterher zu ihren Gunsten ausgeschmückt. Was für ein Volkssturm daraus erwuchs! Welch ein Hass den US-Amerikanern entgegenschlug!

Völlig untypischerweise ermittelte Rios Polizei in Rekordzeit, was wirklich geschehen war; in einer spektakulären und viel beklatschten Aktion wurden zwei der Schwimmer am Flughafen aufgegriffen. Wegen ihrer Falschaussagen wurden sie zu Entschuldigungen und einer Geldstrafe gezwungen. Eilig zu den Festnahmen herbeigerufene Presse stellte sie an den Pranger.

Die Sache hätte in entspannteren Zeiten eine Posse bleiben können - aber nicht vor diesem gereizten Publikum, nicht in Brasilien 2016. Etliche Kommentatoren verwiesen sogar auf die uralte soziologische Theorie vom Complexo de vira-lata der Brasilianer, den Komplex des Mischlingshundes. Die Details dieser Debatte spare ich mir, hier ist ein Link. Aber es geht um nationale Minderwertigkeitskomplexe der besonders tief sitzenden Art, verankert in der Geschichte und der bunten Rassenmischung des brasilianischen Volkes, jederzeit triggerfähig bei großen sportlichen Niederlagen und sonstigen Demütigungen der brasilianischen Nation.



Das kann man für Unsinn halten oder nicht, aber zumindest stimmt es, dass der Nationalstolz vieler Brasilianer äußerst empfindlich und verletzbar ist – und zwar besonders dann, wenn sie (vermeintlich oder tatsächlich) von außen kritisiert werden. Und jetzt hatte wochenlang alle Welt in Zweifel gezogen, dass die Spiele in Rio überhaupt sicher seien. Manche Olympische Komitees hatten vor Terroranschlägen, marodierenden Banden in den Straßen und einer Explosion der Zika-Seuche gewarnt. Zehntausende Reisebuchungen wurden aus Angst der potenziellen Olympiatouristen storniert. Aber es lief doch alles glatt! Und das wollten die reichen Söhnchen aus Amerika das den Brasilianern alles verderben? Mit einer Lügenstory? Lyncht sie!