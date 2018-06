In der Champions-League-Gruppenphase trifft der FC Bayern München unter anderem auf Atlético Madrid. Die Auslosung der Gruppenphase in Monaco ergab, dass es der Deutsche Meister in der Gruppe D zudem mit dem PSV Eindhoven und FK Rostow zu tun bekommt. Bei der vergangenen Champions League war Bayern im Halbfinale gegen Atlético ausgeschieden.

Bayerns Mannschaftskapitän Philipp Lahm sagte: "Es wird sicherlich keine leichte Aufgabe, aber ich freue mich sehr auf die Begegnungen." Stürmer Robert Lewandowski sprach von einer Chance zur Revanche gegen Atlético.



Borussia Dortmund spielt in Gruppe F gegen Titelverteidiger Real Madrid. Außerdem trifft der Vizemeister auf Sporting Lissabon und Legia Warschau. "Gegen Real zu spielen, ist für Dortmund schon fast ein Klassiker. Wir freuen uns auf den Titelverteidiger", sagte Dortmunds Trainer Thomas Tuchel. Dessen Mannschaft hatte im Champions-League-Halbfinale 2013 gegen Real Madrid gewonnen.

Gladbach trifft auf Manchester City und Barcelona

Von den deutschen Teams nehmen neben Bayern und Dortmund noch Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach an der Königsklasse teil. Leverkusen wurde in Gruppe E gelost und muss gegen ZSKA Moskau, Tottenham Hotspur und AS Monaco bestehen.



Gladbach trifft in einer schweren Gruppe C auf den FC Barcelona, Manchester City und Celtic Glasgow. Im vergangenen Jahr war Gladbach an der Gruppenphase gescheitert. Damals musste die Mannschaft auch gegen Manchester City spielen. "Wir nehmen es sportlich und stellen uns der großen Herausforderung", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.



Die Borussia hatte sich gestern mit einem deutlichen Sieg über die Schweizer Young Boys Bern zum zweiten Mal in Folge für die Champions League qualifiziert. Das Team von Trainer André Schubert gewann mit 6:1 (3:0), nachdem es das Hinspiel vor einer Woche bereits mit 3:1 für sich entschieden hatte.

Insgesamt nehmen 32 Mannschaften an der Champions League teil. Der erste Spieltag der Gruppenphase fängt am 13. September an. Das Finale der Königsklasse wird am 3. Juni 2017 im Nationalstadion von Wales in Cardiff ausgetragen.



Die ausgelosten Gruppen im Überblick:

Gruppe A

Paris Saint-Germain

Arsenal London

FC Basel

Ludogorez Rasgrad

Gruppe B

Benfica Lissabon

SSC Neapel

Dynamo Kiew

Beşiktaş Istanbul



Gruppe C

FC Barcelona

Manchester City

Borussia Mönchengladbach

Celtic Glasgow

Gruppe D

Bayern München

Atlético Madrid

PSV Eindhoven

FK Rostow



Gruppe E

ZSKA Moskau

Bayer 04 Leverkusen

Tottenham Hotspur

AS Monaco

Gruppe F

Real Madrid

Borussia Dortmund

Sporting Lissabon

Legia Warschau

Gruppe G

Leicester City

FC Porto

FC Brügge

FC Kopenhagen

Gruppe H

Juventus Turin

FC Sevilla

Olympique Lyon

Dinamo Zagreb