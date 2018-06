Der FC Schalke 04 hat sich in der Europa League seine bitter benötigten Erfolgserlebnisse erspielt. Die in der Fußball-Bundesliga noch punktlosen Königsblauen gewannen am zweiten Gruppenspieltag der Europa League 3:1 (1:0) in Gelsenkirchen gegen Österreichs Meister RB Salzburg. Es ist für Schalke der zweite Sieg im zweiten Gruppenspiel nach dem 1:0 gegen OGC Nizza.



Leon Goretzka brachte in der 15. Minute die Schalker in Führung. Nach einer Flanke von Benedikt Höwedes erhöhte der Salzburger Duje Ćaleta-Car (47.) per Eigentor für die Gastgeber. Höwedes (58.) staubte wenig später zum 3:0 ab. Der Spanier Jonatan Soriano (72.) konnte nur noch verkürzen.



Nach dem Fehlstart in der Bundesliga mit fünf Niederlagen hatten Sportvorstand Christian Heidel und Trainer Markus Weinzierl zuletzt eindringlich auf die Mannschaft eingeredet. Weinzierl änderte seine Startformation gleich auf fünf Positionen im Vergleich zum 1:2 am Sonntag bei 1899 Hoffenheim.



Die Schalker spielten überzeugend vor 48.374 Zuschauer, zeigten aber nach dem Gegentor einige Unsicherheiten.



In drei Wochen müssen die Königsblauen in der Gruppe I beim FK Krasnodar antreten. Auch die Russen haben nach dem zweiten Spieltag der Europa League sechs Punkte. Krasnodar besiegte OGC Nizza mit Ex-Bundesligatrainer Lucien Favre mit 5:2 (2:1).