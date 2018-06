Der FC Schalke 04 ist erfolgreich in die neue Saison der Europa League gestartet. Beim OGC Nizza gewann der Bundesligist mit 1:0. Der Siegtorschütze war Abdul Rahman Baba in der 75. Minute. Für Schalke war es ein ersehnter Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen in der Bundesliga. Zudem konnte das Team von Trainer Markus Weinzierl seine Torflaute von 258 Minuten beenden.



Die Schalker zeigten eine gute Partie und waren das dominantere Team. Eine Führung zur Halbzeit wäre nicht unverdient gewesen. Vor allem Leon Goretzka hatte bei einer Chance in der 21. Minute die Führung auf dem Fuß, Nizzas Schlussmann Yoan Cardinale war aber zur Stelle. 19:0 Flanken nach gut einer Stunde drückten die Überlegenheit der Gäste aus.

Was fehlte, waren auch im zweiten Durchgang die klaren Torchancen. Ein Schuss von Goretzka stellte Cardinale vor kein Problem (64. Minute). Gefährlicher wurde es da schon bei einem Schuss von Meyer (72. Minute). Meyer war es auch, der das Siegtor vorbereitete. In der Schlussphase hielt Ralf Fährmann gegen Balotelli den Sieg fest (84.).





Der FC Schalke 04 hat sich damit eine gute Ausgangsposition in Gruppe I verschafft. Im nächsten Gruppenspiel gegen RB Salzburg am 29. September können die Schalker vor heimischer Kulisse bereits einen großen Schritt Richtung Zwischenrunde machen. Weiterer Gegner in Gruppe I ist noch der russische Vertreter FK Krasnodar.

FSV Mainz 05 – AS Saint Étienne 1:1

Im ersten Gruppenspiel der Europa League hat der FSV Mainz 05 1:1 Unentschieden gegen den AS Saint-Étienne gespielt. Es war das erste Spiel in der Europa League für die Mainzer überhaupt und die Mannschaft von Martin Schmidt war über weite Strecken das engagiertere Team. Erst kurz vor Schluss fiel der Ausgleich für Saint-Étienne. Die Franzosen leisteten sich in der ersten Halbzeit viele Abspielfehler und Ungenauigkeiten. Dennoch standen die Gäste in der Verteidigung so gut, dass für die Mainzer zunächst kein Durchkommen war.



In den ersten 45 Minuten konnte sich der Gastgeber keine Torchance erspielen. Erst in der 51. Minute musste Saint-Étiennes Torhüter das erste Mal einen Schuss von Christian Clemens parieren. Sechs Minuten später führte ein Eckball für die Mainzer zur 1:0-Führung. Nach einer Ecke von Yunus Malli konnte Nico Bungert die Mainzer mit einem Kopfball in Führung bringen.



Die Gäste aus Saint Étienne agierten nach dem Gegentreffer deutlich offener und wechselten offensiv ein. Mainz konnte allerdings aus den größeren Räumen kein Kapital schlagen und zog sich stattdessen weiter zurück. Das nutzte in der 88. Minute Robert Berić zum Ausgleich.



Weitere Gegner der Mainzer in der Gruppe C sind FK Qäbälä aus Aserbaidschan und der belgische Traditionsclub RSC Anderlecht. Die nächste Partie findet am 29. September in Aserbaidschan statt.