Wer spielte wie gegen wen?

Borussia Dortmund – SC Freiburg 3:1

Borussia Mönchengladbach – FC Ingolstadt 2:0

FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen 2:3

Hamburger SV – FC Bayern München 0:1

FC Augsburg – SV Darmstadt 1:0

Eintracht Frankfurt – Hertha BSC 3:3

Werder Bremen – VfL Wolfsburg 2:1

TSG Hoffenheim – Schalke 04 2:1

1. FC Köln – RB Leipzig 1:1

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Dortmund gegen Freiburg. Der BVB hat in dieser Saison schon spektakulärere Spiele abgeliefert, das 3:1 gegen Freiburg ist ja fast das Anzeichen einer Ergebniskrise. Aber dennoch zeigt es, warum alle, die auf eine spannendere Bundesligasaison als in den vergangenen zig Jahren gehofft hatten, wirklich hoffen können. Beim Vergleich mit dem FC Bayern, der zwar sein Spiel in Hamburg gewann und dessen einziges Tor eine Sensation an sich war (was für ein Pass von Thiago war das bitte?), fällt auf, dass Spiele, die in der 88. Minute gewonnen werden, immer etwas glücklich sind. Die Bayern spielten hartherzig, kühl, fast zynisch. Der BVB dagegen hitzig, sein Spiel wirkt ungezähmt, wild und vor allem schnell. Die Herren Aubameyang, Dembelé, Mor und Guerreiro jedenfalls wären in einer Dortmunder 4x100-Meter-Staffel bei den noch zu erfindenden Bundesliga-Leichtathletikmeisterschaften die Favoriten auf den ersten Platz. Mario Götze startet als Kugelstoßer.

Der BVB hat sich, das zeigt sich nun langsam, in dieser Saison eine Offensive zusammengesammelt, bei der so mancher Münchner die Wiesn-Maß mit zittriger Hand heben dürfte. Und selbst Götze macht langsam wieder den Eindruck, als hätte er wieder mehr Lust auf Fußball statt auf Pasta und Instagram. Bei seinem ersten Heimauftritt wurde er nur ganz zart ausgepfiffen.



Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Hoffenheim gegen Schalke, zumindest wenn sie den Gelsenkirchenern die Daumen drücken. Es ist verhext. Egal, wer es auf Schalke probiert, egal, wie gut er sich anderswo angestellt hat, wie die Herren Heidel und Weinzierl, die nun die sportlichen Geschicke lenken – sobald sie das Schalke-Logo auf der Brust haben, läuft es nicht mehr. Liegt es an der Luft dort, am Wasser, an Alfred Draxler? Nun also der schlechteste Saisonstart in einer an schlechten Saisonstarts nicht armen Vereinsgeschichte. Fünf Spiele, fünf Niederlagen, letzter Platz – trotzdem Hunger. Das kritisiert auch der neue Manager Christian Heidel. "Wenn ich sehe, dass die ersten Spieler schon fünf Minuten nach dem Spiel wieder beim Essen stehen, fasse ich mir an den Kopf. Ich kann heute nichts mehr essen", sagte er. Heute will der Gandhi von Gelsenkirchen seinen Hungerstreik beenden.

Wer stand im Blickpunkt?

Bruno Labbadia, der Trainer, der nichts mehr gewinnen konnte. Sein Aus beim HSV hatte wohl schon vor dem Spiel gegen die Bayern festgestanden. Blöd nur für seinen Chef Didi Beiersdorfer, dass sich die Hamburger gegen die Münchner mitnichten haben abschlachten lassen, sich stattdessen achtbar schlugen, 0:1. Wenn jeder Bundesligaclub nach einer knappen Niederlage gegen den FC Bayern seinen Trainer entlassen würde, das wäre ein Spaß. Beiersdorfer aber lässt sich von Sportlichem natürlich nicht beirren, es ist mittlerweile seine fünfte Entlassung, also nicht seine, sondern eine, die er zu überbringen hat. Eine gewisse Routine schleicht sich ein, Labbadia bekam sein Aus am Telefon mitgeteilt. Als großer Hoffnungsträger gilt nun Markus Gisdol. Auch in Bremen, die ebenfalls einen Neuen suchen, war er im Gespräch. Am Sonntag wurde aufgeregt vermeldet, dass Gisdol in Hamburg gelandet sei, als wäre der Heiland persönlich eingeflogen. Am Abend folgte die Bestätigung. Was aber genau Gisdol, der vor knapp einem Jahr bei der TSG Hoffenheim, damals auf Platz 17, freigestellt worden war, zum Erlöser machen soll, müssen wir noch einmal recherchieren.