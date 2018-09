Der achte Wettkampftag bei den Paralympics in Rio war aus Sicht der deutschen Sportler erfolgreich. Zwei Gold- und drei Silbermedaillen konnten die Athleten für sich gewinnen. Andrea Eskau und Christiane Reppe konnten sich in ihren jeweiligen Straßenrennen mit dem Handbike Gold sichern. Weltmeisterin Christiane Reppe holte sich ihren ersten Paralympics-Sieg in ihrer Klasse, nachdem sie bereits 2004 zweimal Bronze im Schwimmbecken erobert hatte.



"Es war mein großer Traum, dieses Gold zu holen. Ich habe mich am Ende immer wieder umgedreht und gedacht: Kommt da wer? Kommt da wer? Kommt da wer?", sagte sie. Nach dem Ende ihrer Schwimmkarriere hatte die 29 Jahre alte Dresdnerin zunächst ein Jahr lang pausiert und dann neu mit dem Radsport begonnen. "Ich liebe das Handbike. Das ist viel besser als das Schwimmen, weil es da einfach mehr Action gibt", sagte Reppe.

Wenige Minuten später überquerte Andrea Eskau die Ziellinie ihres Rennens und feierte damit den dritten Paralympics-Sieg im Straßenrennen ihrer Klasse in Serie. "Dreimal Straßen-Gold hintereinander – darauf bin ich stolz, und das zeigt, wie lange ich schon auf diesem Niveau unterwegs bin", sagte die 45-jährige Magdeburgerin. "Das war sicherlich nicht das leichteste Gold. Die anderen könnten ja teilweise meine Töchter sein", sagte die Ausdauerathletin, die 2014 bei den Winter-Paralympics im Biathlon und Langlauf gewonnen hatte.



Auch die deutschen Kanuten konnten den Wettkampftag erfolgreich gestalten. Die frühere Basketballspielerin Edina Müller holte bei ihrem Kanudebüt die Silbermedaille. Zudem erkämpfte sich Tom Kierey ebenfalls den zweiten Platz auf der Kanustrecke. Leichtathlet David Behre vervollständigte mit Silber über 400 Meter seinen Medaillensatz bei diesen Spielen.



Nur Millimeter fehlten den drei Athleten zu weiteren Goldmedaillen: Erst im Foto-Finish verpassten Edina Müller und Tom Kierey sowie David Behre weitere Siege. Die Hamburgerin Müller musste sich über 200 Meter gegenüber ihrer Dauerrivalin Jeanette Chippington um 0,114 Sekunden geschlagen geben. Dem Dresdner Kierey fehlten gar nur 0,099 Sekunden auf den Ukrainer Sergej Jemeljanow. Und die Steigerung lieferte dann Behre im Olympiastadion: Bei seinem Europarekord von 46,23 Sekunden über 400 Meter war der Neuseeländer Liam Malone 0,03 Sekunden schneller als der Leverkusener.

Die zwei Gold- und drei Silbermedaillen haben das deutsche Team in der Nationenwertung nach oben gebracht. Nach 368 von 528 Entscheidungen steht Deutschland mit 11-mal Gold, 16-mal Silber und 8-mal Bronze auf Rang sechs. Nummer eins ist weiter China vor Großbritannien und der Ukraine.