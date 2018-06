Beim Paralympics-Lauf über 1.500 Meter sind die ersten vier Sieger schneller gelaufen als die Olympiamedaillengewinner am 20. August. In der Startklasse T13 für sehbehinderte Athleten gewann Abdellatif Baka aus Algerien die Goldmedaille in der Weltrekord-Zeit von 3:48,29 Minuten.



Zur Silbermedaille lief der Äthiopier Tamiru Demisse in 3:48,49 Minuten. Henry Kirwa aus Kenia machte in 3:49,59 Minuten den dritten Platz. Fouad Baka, der Bruder des Erstplatzierten Abdellatif Baka, wurde in 3:49,84 Minuten Vierter. Damit waren alle vier schneller als der Olympiasieger und der folgenden Plätze der Spiele im August. Dort hatte der Amerikaner Matthew Centrowitz mit einer Zeit von 3:50,00 Minuten die Goldmedaille gewonnen.

Bis auf die Sekunde vergleichbar sind die Läufe der Paralympics und Olympischen Spiele zwar nicht. Anders als etwa ein 100-Meter-Sprint sind Rennen über 1.500 Meter oft von Taktik geprägt. Manchmal wird sehr zögerlich begonnen, was auch zu langsameren Zeiten führt. Das Rennen der Nichtbehinderten war in diesem Jahr zum Beispiel auffällig langsam. Der Weltrekord liegt bei ihnen aber bei 3:26 Minuten. Das schmälert die Leistung der sehbehinderten Athleten aber natürlich nicht.



Der Zweitplatzierte Tamiru Demisse kreuzte beim Überqueren der Ziellinie demonstrativ beide Arme über seinem Kopf. In seiner Heimat Äthiopien ist dies ein Zeichen des Protests gegen die autoritäre äthiopische Regierung. Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) verwarnte Demisse dafür: "Wir haben ihm sehr, sehr deutlich klargemacht, dass politische Statements bei den Paralympics nicht erlaubt sind", sagte IPC-Präsident Philip Craven.





Für sehbehinderte Läufer gibt es die Startklassen T11, T12 und T13. Je höher die Zahl ist, desto niedriger ist die Sehbeeinträchtigung. In der Startklasse T13 sind die Athleten in ihrem Sehvermögen stark eingeschränkt, aber nicht blind. Sie können ihre Rennen zum Beispiel ohne einen Begleitläufer bestreiten.