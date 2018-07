1. FSV Mainz 05 - RSC Anderlecht 1:1 (1:0)



Der FSV Mainz 05 hat in der Europa League einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde verpasst. Im Spitzenspiel der Gruppe C reichte es für den Bundesligisten trotz einer starken ersten Halbzeit nur für ein 1:1 (1:0) gegen den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht. Damit bleibt das Rennen um die ersten beiden Gruppenplätze offen.

Yunus Malli (10. Minute) sorgte per Foulelfmeter früh für den Mainzer Führungstreffer, Łukasz Teodorczyk (65.) köpfte in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich. Die Mainzer starteten mit hohem Tempo und extrem dominant. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt war in den Anfangsminuten laufstark und setzte Anderlecht früh unter Druck.

Trotz aller Offensivkraft hatten die Mainzer in der ersten Halbzeit nach Nachlässigkeiten in der Abwehr aber auch zweimal Glück. Schmidt hatte den zuletzt so überzeugenden Innenverteidiger Alexander Hack überraschend nicht für seinen Kader nominiert. Für ihn startete Kapitän Niko Bungert, was offenbar zu leichten Abstimmungsproblemen in der Defensive führte. Zweimal parierte FSV-Torwart Jonas Lössl stark gegen Sofiane Hanni (14./30.).

Im Anschluss ließen die Mainzer nach. Nach der Halbzeit nahm der FSV seine Geschwindigkeit zumindest kurzfristig wieder auf und hätte nachlegen können. Stattdessen wurden die Belgier stärker und nutzten eine Nachlässigkeit in der Mainzer Abwehr, um auszugleichen: Nach einem Stellungsfehler in der Innenverteidigung war Teodorczyk frei vor Lössl und köpfte den Ball ins Netz.