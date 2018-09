Deutschland – Tschechien 3:0 (1:0)

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw hat mit 3:o gegen Tschechien gewonnen. Es war der zweite Sieg im zweiten Spiel für die deutsche Elf in der Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Vor 51.299 Zuschauern in Hamburg trafen Thomas Müller (13. Minute und 65. Minute) und Toni Kroos (49.) zum überzeugenden Sieg für die Gastgeber. Tschechien, das mit einer mutigen offensiven Aufstellung angetreten war, brachte den Weltmeister letztlich nie ernsthaft in Gefahr.

"Ich bin sehr zufrieden", lobte der Bundestrainer nach der Partie. "Die Mannschaft hatte die gesamte Spielzeit über die absolute Kontrolle. Wenn wir so im Raum spielen, sind die Gegner nach 60 Minuten totgelaufen. Da hatten die Tschechen keine Chance mehr." Doppeltorschütze Thomas Müller ergänzte: "Wir haben ein souveränes Spiel abgeliefert, wir hätten noch mehr Tore erzielen können."

Damit führt Deutschland die Qualifikationsgruppe C mit sechs Punkten an. Nächster Gruppengegner wird am Dienstag in Hannover Nordirland sein. Die nordirische Mannschaft hatte ihr Spiel am Samstag mit 4:0 (1:0) gegen San Marino gewonnen. Mit Blick auf das Spiel gegen Nordirland sagte Jérôme Boateng: "Die werden defensiv spielen. Da geht es darum, schnell zu spielen."



Zahlreiche Chancen schon vor der Pause

Die deutsche Mannschaft, die bis auf eine Änderung (Boateng für Benedikt Höwedes) mit der gleichen Elf wie beim erfolgreichen Auftakt gegen Norwegen antrat, spielte von der ersten Minute an mit hohem Tempo und konzentriert. In den ersten 45 Minuten war die Torausbeute allerdings noch nicht weltmeisterlich. Julian Draxler setzte den Ball nach Vorlage von Götze knapp neben das Tor (22.), kurz darauf zwang Müller den tschechischen Keeper Tomáš Vaclík zu einer Parade (25.). Zwei weitere Möglichkeiten ließen Müller (38.) und Kimmich (44.) noch vor der Pause liegen.

Am dominanten Spiel des viermaligen Weltmeisters änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nichts. Nach Zuspiel von Kimmich schob Toni Kroos den Ball ins rechte untere Toreck. Danach vergaben Özil (58.) und Müller (62.) zwei weitere gute Möglichkeiten. Dagegen war Torhüter Manuel Neuer auf der Gegenseite nahezu beschäftigungslos. Erst in der 63. Minute wurde der Kapitän bei einem Schuss von Bořek Dočkal mal geprüft.



Anstatt des Anschlusstreffers schlug es aber kurz darauf bei den Tschechen erneut ein. Diesmal lief es über die linke Seite. Nach Flanke von Hector machte Müller, der bei der EM in Frankreich noch torlos geblieben war, seinen nächsten Doppelpack perfekt. Für den Münchner waren es die Tore Nummer 35 und 36 im 80. Länderspiel.

Eine Viertelstunde vor Schluss kam İlkay Gündoğan nach elfmonatiger Pause zu seinem Comeback im DFB-Team. Am Dienstag könnte der Spieler von Pep Guardiolas Manchester City dann in der Startelf auflaufen.