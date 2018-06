Schalke 04 – FK Krasnodar 2:0 (2:0)

Weil RB Salzburg in Nizza mit 2:0 gewann, steht Schalke 04 nach einem 2:0-Sieg gegen FK Krasnodar aus Russland vorzeitig in der Zwischenrunde der Europa League. Das Team von Trainer Markus Weinzierl führt die Gruppe I nach vier Siegen in vier Spielen mit zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 7:1 an. Dahinter kommt Krasnodar mit sechs Punkten und kann in den kommenden beiden Spieltagen sowohl von Salzburg als auch von Nizza noch überholt werden.

Júnior Caiçara (25. Minute) und Nabil Bentaleb (28.) schossen vor 42.210 Zuschauern in der Arena auf Schalke die entscheidenden Tore gegen die Russen, die vom früheren Duisburger Igor Schalimow trainiert werden. Dabei begannen die Gastgeber das Spiel zunächst verhalten. Krasnodar übernahm stattdessen die Initiative und kam zu ersten Möglichkeiten. So scheiterte Ricardo Laborde (23.) aus kurzer Distanz an Schalkes Torhüter Ralf Fährmann.

Dann aber zeigten die Schalker Effizienz. Caiçara erzielte sein erstes Tor im 37. Pflichtspiel für Schalke. Nach einer Kopfballvorlage von Eric-Maxim Choupo-Moting war der Brasilianer aus kurzer Entfernung zur Stelle. Krasnodar hatte sich von dem Rückstand noch gar nicht erholt, da erhöhte Bentaleb bereits auf 2:0. Wieder war Caiçara beteiligt. Der Außenverteidiger setzte Jewhen Konopljanka gut in Szene, dessen Schuss Torhüter Stanislaw Krizjuk genau vor die Füße von Bentaleb ablenkte.

Danach hatte Krosnador in der ersten Hälfte zweimal die Möglichkeit zum Anschlusstreffer: Odil Achmedow (32.) vergab eine gute Chance und der Kopfball von Mauricio Pereyra (41.) ging knapp neben das Tor. Fährmann wäre wohl chancenlos gewesen.

Im zweiten Durchgang verwalteten die Gastgeber die Führung. Weinzierl nutzte mit Blick auf das Heimspiel gegen Werder Bremen am Sonntag früh die Möglichkeit, Leistungsträger wie Bentaleb oder Abdul Rahman Baba zu schonen. Viele Torraumszenen gab es nicht mehr. Ein Freistoß von Naldo sorgte noch einmal für Gefahr (74.). Die Angriffe von Krasnodar endeten meist am Schalker Strafraum.