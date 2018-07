Selbst wenn die deutsche Elf am Dienstagabend im Testspiel gegen Italien wie gegen San Marino 8:0 gewinnt – für ihren Platz in der Fifa-Weltrangliste wäre es besser gewesen, gar nicht erst nach Mailand zu fahren. Brasilien reicht ein Unentschieden in Peru, um Platz 2 von Deutschland zu übernehmen. Fände das deutsche Testspiel gegen Italien nicht statt, bräuchte Brasilien dazu einen Sieg.



Über ethische Fragen muss man bei der Fifa kein Wort mehr verlieren, darüber ist in letzter Zeit viel geschrieben worden. Aber nicht mal Weltrangliste kann sie. Die ist ein Ärgernis. Sie soll die Nationalmannschaften der Welt nach ihrer Stärke von 1 bis 211 sortieren, doch das Ergebnis ist fragwürdig. Sie verrechnet bloß ein paar Ergebnisse, bewertet Teams aber ganz wesentlich danach, wie viele Freundschaftsspiele sie ausrichten und von welchem Kontinent sie stammen.



Kopfschütteln löste die Weltrangliste zuletzt vor einem Jahr aus, als Belgien an der Spitze stand. Die Mannschaft hatte sich zwischen 2002 und 2014 für kein Turnier qualifiziert und in ihren Pflichtspielen 2015 Zypern, Israel, Bosnien-Herzegowina und Andorra besiegt sowie gegen Wales verloren.



Man kann der Fifa nicht vorwerfen, dass sie sich auf dem Rechenweg keine Mühe machen würde. Für jedes Spiel wird eine Punktzahl ermittelt. Dafür werden mehrere Faktoren miteinander multipliziert:



das Ergebnis (Faktor 3 für einen Sieg, 1 für ein Remis)

die Bedeutung des Spiels (von Faktor 1 für ein Freundschaftsspiel bis 4 für eine WM-Partie)

die Stärke des gegnerischen Teams (200 minus Weltranglistenplatz des Gegners, aber mindestens 50)

der Mittelwert aus den Koeffizienten der Kontinente, von denen die beiden Mannschaften kommen (1 für Südamerika und Europa, 0,85 für den Rest der Welt)

Mexiko liegt am falschen Ort

Dann wird für jedes Team der Durchschnitt über alle Spiele eines Jahres berechnet. Das gewichtete Mittel der vergangenen Jahre ist die Wertung, nach der die Nationalmannschaften sortiert werden. Jeder dieser Faktoren allein ist plausibel. Die Balance, etwa zwischen Ergebnis und Stärke des Gegners, wirkt aber wenig durchdacht. Ein Sieg wird dreimal so hoch gewertet wie ein Unentschieden, ein Spiel gegen die Nummer 1 der Welt aber nur doppelt so hoch wie ein Spiel gegen die Nummer 100. Ein Sieg über Usbekistan (Platz 48) bringt doppelt so viele Punkte wie ein Remis gegen die aktuelle Nummer 1, Argentinien.

Holzhammerartig sind die Kontinentalkoeffizienten. Teams außerhalb von Europa und Südamerika werden rundherum benachteiligt, ebenso aber auch alle, die gegen sie spielen, weil bei jedem Team aus dem Rest der Welt der Faktor 0,85 anstelle des Faktors 1 ins Spiel kommt. Ein Sieg gegen Österreich (Platz 30) bringt mehr Punkte als einer gegen Mexiko (Platz 17) vom Verband Nord- und Mittelamerikas. Würden Österreich und Mexiko dieselben Ergebnisse gegen dieselben Gegner einfahren, hätte Österreich fast 10 Prozent mehr Punkte. Die Wertungen europäischer Teams schaukeln sich gegenseitig hoch.