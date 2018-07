Natürlich haben sie am Freitag alle darauf gehofft, dass es wieder passiert. Noch so einen Oslo-Moment, dieses Mal zu Hause in Seravalle. Einen Monat ist es etwa her, dass Mattia Stefanellis Tor gegen Norwegen San Marino durchdrehen ließ. Das Spiel endete 1:4, egal. Stefanellis Tor wurde CNN Goal of the Week, kurz schmunzelte Europa über einen etwas zu euphorischen Twitteraccount. Was, ja was, würde wohl passieren, wenn das noch einmal gelingen würde, gegen den Weltmeister aus Deutschland?

Ten years ago we were 0-7 down already, now it's only 0-3. In another ten years we'll draw against Germany, Mark my words. #SMRger — San Marino (@soccersanmarino) 11. November 2016

Stefanelli traf wieder, allerdings war es das 0:7 und das eigene Tor. San Marino verlor am Ende 0:8 und doch zeigte sich, dass man sie daran nicht messen sollte. Sie verlieren ja sowieso fast immer. Der Trainer Pierangelo Manzaroli sagte nachher: "Wie Stefanelli nach seinem Eigentor das Team weiter angefeuert hat, das macht uns aus." San Marino spielt nicht, um zu gewinnen. Man kann das blöd finden – dass es trotzdem seinen Stolz bewahrt, ist eine gute Geschichte.

Deutschland ist in der WM-Qualifikation jetzt ungeschlagen und ohne Gegentor ganz vorne, San Marino ohne Punkt ganz hinten. Natürlich war vorher klar, dass Deutschland gewinnt, und dass San Marino ebenfalls seine Rolle, die des würdevollen Verlierers, spielen würde. Man kann sagen, dass sich die besten ihres Fachs trafen.

© ZEIT ONLINE Fabian Scheler Redakteur im Ressort Sport & Podcast Host, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

San Marino hat dafür einen schön ironischen Ort, das Stadio Olimpico in Seravalle, der größten Stadt der Republik, in dem natürlich nie Olympische Spiele stattfinden werden und in dem trotzdem ein Olympiastadion steht. Es könnte auch die Heimat eines von einem Mäzen gefütterten deutschen Zweitligisten aus der Provinz sein. Sandhausen in San Marino. Die vier Lichtmasten sind riesig und leuchten grell. Die Haupt- und Gegengerade sind bestuhlt, aber nicht überall überdacht, was vor allem die deutschen Fans bemerken werden. Hinter den Toren trennt nur die Laufbahn das Stadion vom Wald. Dort harren einige Mutige im Regen das ganze Spiel über aus, man sieht, wie sie geduckt und eng beieinander im Schatten und im Regen stehen.

Es ist ein Verliererort. Nur wenige Nationen verlieren so oft im Fußball, vielleicht sind sie weltweit die schlechtesten. In der Weltrangliste rangiert das Land auf Platz 201 von 211. Von den bislang 139 Partien gingen 134 verloren, das Torverhältnis von 22:599 in 26 Jahren Fifa-Mitgliedschaft steht für sich. 2014 beendete das 0:0 gegen Estland eine Serie von 62 Niederlagen in Folge. San Marino braucht mehr als ein Jahr für ein Tor und gewann in einem Vierteljahrhundert nur einmal, gegen Liechtenstein im April 2004 war das. Gerade weil sie so oft verlieren, haben sich die Spieler dran gewöhnt. Dass Stefanelli seine Kollegen nach dem 0:7 aufmuntert, ist der beste Beweis dafür.

Torverhältnis 22:599

Der Autor Holger Gertz brachte in diesem Sommer ein Buch heraus, in dem er mehrere Verlierertypen beschreibt. Eine Klasse umschrieb er mit dem schönen Satz: "Einige haben begriffen, dass die Niederlage nichts anders ist, als eine kurze Zwischenstation auf einer Reise, die man Leben nennt." In diese Kategorie kann man die Spieler aus San Marino einordnen. Morgen werden sie wieder studieren, Öl verkaufen oder TV-Geräte anwerben und erzählen, wie schwer es ist, den Weltmeister Thomas Müller zu verteidigen.

Wer aus San Marino kommt, ist stolz auf zwei Dinge: Die Nationalmannschaft und auf seine Republik, deren Anfänge ins vierte Jahrhundert zurückreichen und die 62 Quadratkilometer Staatsgebiet damit zur ältesten Republik der Welt machen. Diese Standhaftigkeit würdigten selbst Napoleon und Abraham Lincoln im Laufe der Geschichte. Heute ist San Marino reicher als die italienische Umgebung. Es rollen viele große und schwere Autos hinauf zum mächtigen Felsen Monte Titano, dem Zentrum des Landes. Auf ihm thronen drei Festungen, die fast schon verächtlich auf die nahen Strände von Rimini hinabblicken, wo im Sommer die Pauschaltouristen Strände belagern.

Man sieht von oben auch viele Fußballplätze, es ist der Lieblingssport der 33.000 Einwohner San Marinos. "Wer uns verlacht, hat vom Fußball und vom Leben nichts verstanden", sagte Matteo Vitaoli, Angreifer und Fußballer des Jahres 2015, der Süddeutschen Zeitung vor dem Spiel am Freitagabend. San Marino interpretiert seine Rolle im Weltfußball einfach anders. Statt Gegentore zu zählen, was bei bislang 599 sowieso sinnlos wäre, gelten nur die bisher 22 Tore als Meilensteine.

Beim letzten Duell gegen Deutschland, dem 13:0-Rekordsieg im September 2006, wollte Jens Lehmann einen Elfmeter schießen, doch die erbosten San Marinesen protestierten ob dieser Überheblichkeit. Mittlerweile sind die Deutschen netter geworden.