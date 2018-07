Die Schach-WM 2016 hat einen Sieger, es ist der alte Sieger. Weltmeister Magnus Carlsen hat im Tiebreak Sergej Karjakin besiegt. Die Runde aus vier Schnellschachpartien gewann der Norweger 3:1. Wie zehn ihrer zwölf Partien in den Wochen zuvor endeten die ersten beiden Partien an diesem Mittwoch remis. In der zweiten Partie vergab Carlsen eine gute Chance auf einen Sieg.

Die Vorentscheidung fiel in der dritten Partie. In Zeitnot beging Karjakin einen Fehler, den Carlsen zur 2:1-Führung nutzte. Damit ging er erstmals in diesem WM-Finale überhaupt in Führung. Karjakin, der sich wochenlang virtuos verteidigt hatte, musste in der vierten Partie angreifen. Er musste Carlsen schlagen, wenn er noch eine Chance haben wollte. Doch das ist nicht das Spiel des Defensivmeisters.



Gewinnen gehört aber nun mal auch zum Schach. Ganz ohne geht es nicht. Zwar war das Lob für den Herausforderer Karjakin, das nicht nur Carlsen aussprach, überaus berechtigt. Was Karjakin gelungen ist: den Mythos Magnus gehörig anzukratzen. Doch am Ende fand diese äußerst umkämpfte WM, die überraschend ausgeglichen verlief, einen verdienten Sieger, weil er in den entscheidenden Momenten die Initiative ergriff. Magnus Carlsens wunderschöner Zug mit der weißen Dame geht wohl in die Schachgeschichte ein.

Carlsens Mattzug





Lesen Sie den Tiebreak in unserem Live-Blog nach. Das waren die Autoren: Ulrich Stock, der Schachreporter der ZEIT. Harry Schaack, Fide-Meister und Herausgeber des kulturellen Schachmagazins Karl, das 2014 mit dem Deutschen Schachpreis ausgezeichnet wurde. Und Julian Ritter für das Sportressort von ZEIT ONLINE in Berlin.