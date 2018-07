Die deutsche Nationalmannschaft hat einen erwarteten Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino erzielt. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw setzte sich deutlich mit 8:0 durch. Damit steht die DFB-Elf auf dem ersten Tabellenplatz der Gruppe C. Deutschland hat nach dem Sieg zwölf Punkte. Dahinter folgen Nordirland und Aserbaidschan mit jeweils sieben Punkten. Die Partie vor 3.851 Zuschauern im Stadio Olimpico wurde 90 Minuten von der Nationalelf dominiert.



Besonders der Bremer Stürmer Serge Gnabry wusste bei seinem Debüt für die Nationalmannschaft zu überzeugen. Gnabry erzielte insgesamt drei Treffer (9./58./76. Minute) und erfüllte damit die Wünsche des Bundestrainers. "Wir wollen ein klares Ergebnis mit nach Hause nehmen", hatte Joachim Löw vor der Partie gefordert.

Bereits in der 7. Minute ging Deutschland durch Sami Khedira in Führung. Nach einem Fehler von Davide Simoncini erzielte der Bremer Gnabry zwei Minuten später seinen Debüttreffer für die Nationalelf. Nach dem ersten Treffer im Spiel hätten die Gastgeber den Ausgleich erzielen können. Nach einer Ecke, die schon für große Freude im Publikum sorgte, wäre Luca Tosi fast zum Torabschluss gekommen. So blieb Marc-André ter Stegen, der den erkrankten Neuer vertrat, ohne einen Gegentreffer.



In der zweiten Hälfte erzielten neben Serge Gnabry und Khedira noch Jonas Hector (32./65.Minute) und Kevin Volland (85.Minute) ein Tor, gefolgt von einem Eigentor in der 82.Minute durch Mattia Steffanelli.

Neben Neuer hatten eine Reihe an Weltmeistern bei der Pflichtaufgabe gegen San Marino gefehlt. Toni Kroos, Jérôme Boateng, Julian Draxler, André Schürrle und Mesut Özil waren nicht dabei, weil sie entweder verletzt oder krank waren oder von Löw eine Auszeit bekamen. Neben Gnabry debütierte zudem Benjamin Henrichs (2.Minute) für das DFB-Team.