FC Schalke 04 – Bayer 04 Leverkusen 0:1 (0:0)

Der FC Schalke 04 hat das Sonntagabendspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen mit 0:1 verloren. Für Schalke begann die Partie schon nicht gut. Bereits nach vier Minuten sah Naldo wegen einer Notbremse die rote Karte. Leverkusen konnte aber zunächst nicht viel aus seiner Überzahl machen. Schalke verteidigte gut und unterbrach die Leverkusener Offensivaktionen früh. Die Gastgeber konnten selbst einige gefährliche Konter fahren, diese jedoch endeten nicht mit einem Treffer.



In der zweiten Hälfte hatte Leverkusen dann deutlich mehr Ballbesitz und gab auch mehr Torschüsse ab. In der 75. Minute wurde den Leverkusenern der Führungstreffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt. In der 89. Minute erzielte Stefan Kießling den 0:1 Siegtreffer für Leverkusen. Damit steht Bayer nun auf dem achten Tabellenplatz, Schalke ist Zehnter.



Borussia Mönchengladbach – FSV Mainz 05 1:0 (0:0)

Borussia Mönchengladbach feiert den ersten Sieg in der Bundesliga seit September. Das Team von Trainer André Schubert gewann mit 1:0 gegen Mainz 05. Damit beenden die Gladbacher ihre Misserfolgsserie. Den Siegtreffer für Mönchengladbach erzielte Andreas Christensen in der 76. Minute. Die Mainzer hingegen verloren zum dritten Mal in Folge und verpassten den Sprung in die obere Tabellenhälfte.

Die Mainzer standen kurz vor Ende der Partie noch vor dem Ausgleichstreffer. Einem Tor von Pablo de Blasis wurde von Schiedsrichter Robert Hartmann die Anerkennung wegen eines Handspiels verwehrt (89. Minute). Kurz darauf sah der Mainzer Spieler Jean-Philippe Gbamin wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte (90. Minute).

Eintracht Frankfurt – 1899 Hoffenheim (0:0)

Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim haben durch ihr 0:0 am 14. Spieltag den Sprung auf einen Champions-League-Platz in der Fußball-Bundesliga verpasst. Mit jeweils 26 Punkten liegt Frankfurt auf Platz fünf und Hoffenheim auf Rang vier. 47.000 Zuschauer sahen in Frankfurt ein umkämpftes Duell zwischen den punktgleichen Rivalen. Beide Teams gingen von Beginn an entschlossen in die Zweikämpfe.



Eintracht-Torjäger Alexander Meier versuchte nach einer Viertelstunde das erste Tor zu erzielen, Hoffenheims Torwart Oliver Baumann fing jedoch den Ball (16. Minute). Ein Freistoß des Hoffenheimer Verteidigers Niklas Süle wurde geblockt (31.), und Abwehrspieler Jeremy Toljan traf nur das Außennetz (36.). Kurz vor der Pause parierte der gute Baumann auf der anderen Seite noch einmal stark gegen Meier (42.). Nach der Pause wurde ein weiterer Schuss Meiers, nach einem groben Fehlpass von Hoffenheims Kevin Vogt, abgeblockt (64.). Nach einer Ecke zielte der Eintracht-Kapitän wenig später über das Tor (66.). Ein Schlenzer des eingewechselten Ante Rebic wurde noch abgefälscht (71.). Hoffenheim spielte nach vorn zunehmend einfallslos, ein Freistoß von Nadiem Amiri landete in den Armen von Eintracht-Torhüter Lukas Hradecky (74.). In dem ruppigen Spiel mit vielen Fouls sah auf Seiten der Gastgeber Timothy Chandler in der 83. Minute die Rote Karte.

1. FC Köln – Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Unentschieden ging das Spiel zwischen den Tabellennachbarn Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln aus (1:1). Der BVB schaffte es weiterhin nicht, den internationalen Erfolg auch in der Bundesliga zu feiern. Vor allem die zuletzt hochgelobte Offensive war ideenlos und wenig durchschlagskräftig. Nur in der 2. Minute war Torgefahr erkennbar, als Marco Reus den Ball nach Zuspiel von Ousmane Dembélé knapp verfehlte. Anders als eine Woche zuvor beim 0:4-Aussetzer in Hoffenheim, wirkte die Kölner Deckung bis zum späten Gegentor wieder gewohnt stabil. Nach dem Treffer von Artjoms Rudnevs (28. Minute) sah es vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Rhein-Energie-Stadion sogar lange nach der vierten Saisonniederlage aus. Das 1:0 spielte den defensivstarken Kölnern in die Karten. Nahezu alle Dortmunder Bemühungen, sich dem Tor des Gegners zu nähern, verpufften wirkungslos. Auf der anderen Seite boten sich dem FC Köln Räume für Konter. Doch der späte Ausgleich von Marco Reus (90.) rettete der Borussia zumindest einen Punkt. In der hektischen Schlussphase sah der Kölner Salih Özcan (90.+2) die Gelb-Rote Karte. Damit verpasst der BVB den Sprung auf einen Champions-League-Platz.

FC Bayern München – VfL Wolfsburg 5:0 (2:0)

Doppelte Freude für den FC Bayern: Der deutsche Fußball-Rekordmeister konnte mit dem 5:0 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg den dritten Sieg in Serie gefeiert und durch den überraschenden Ausrutscher von RB Leipzig in Ingolstadt wieder die Bundesliga-Spitze für sich gewinnen. Arjen Robben (18. Minute) und Robert Lewandowski (22./58.) mit seinen Saisontoren zehn und elf ebneten den Weg zum lockeren Erfolg. Müller durfte sich nach sieben Monaten endlich über seinen ersten Bundesliga-Treffer freuen. Douglas Costa (86.) sorgte für das Abschlusstor und Jubel unter den Münchner Fans. Bei den sehr defensiven Gästen ging nach vorne fast nichts, sie ließen mögliche Chancen ungenutzt. Die Wolfsburger müssen sich als Tabellen-15. nun mehr denn je auf Abstiegskampf einstellen.

FC Ingolstadt 04 –RB Leipzig 1:0 (1:0)

RB Leipzig hat ausgerechnet bei Ralph Hasenhüttls früherem Verein FC Ingolstadt seine erste Bundesliga-Niederlage kassiert. Damit geben die Aufsteiger die Tabellenführung wieder an den FC Bayern ab. Der diesmal in der Offensive erfolglose Rekordaufsteiger unterlag dem bisherigen Schlusslicht mit 0:1 (0:1) und ging nach dem 14. Spieltag erstmals als Verlierer vom Platz. Mit einem Kopfball bescherte Roger (12. Minute) den defensiv hervorragend auftretenden Ingolstädtern vor 15.200 Zuschauern den überraschenden, aber verdienten zweiten Saisonsieg. Mathew Leckie (90.+4) sah kurz vor dem Abpfiff noch die Gelb-Rote Karte. Insgesamt fehlte die Effektivität in der Offensive bei den Leipzigern. Die beste Chance in der ersten Hälfte besaß noch Linksverteidiger Marcel Halstenberg (20.), der nach einer Flanke in den Strafraum von Emil Forsberg aber im Fallen nicht mehr genau zielen konnte. Kurz vor Abpfiff hatte Forsberg (88.) noch eine Chance, letztlich blieb es aber bei der ersten Saisonniederlage.

Hamburg SV – FC Augsburg 1:0 (0:0)

Der Hamburger SV hat mit seinem 1:0 Sieg gegen den FC Augsburg seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und erstmals seit elf Wochen die direkten Abstiegsplätze verlassen. Mit dem ersten Heimsieg der Saison und rückte das Team mit zehn Punkten auf den Relegationsrang vor. Filip Kostic (68. Minute) erzielte vor 45.793 Zuschauern im Volksparkstadion den entscheidenden Treffer. Die Hamburger mussten von der 44. Minute an mit zehn Spielern auskommen. Mittelfeldakteur Lewis Holty erhielt nach einem Ellenbogenstoß gegen den Augsburger Dominik Kohr die Rote Karte. 22 Minuten später musste auch Kohr vorzeitig vom Platz. Er hatte HSV-Kapitän Gotoku Sakai gefoult und sah Gelb-Rot (66.) In der intensiven und umkämpften Partie mit nur wenigen Höhepunkten hatten die Gastgeber mehr Spielanteile und kamen auch gefährlicher vors gegnerischer Tor, jedoch ohne klare Schussmöglichkeiten. Michael Gregoritsch, der in dieser Saison dreimal traf, hatte mehrere Chancen (21. Minute, 25., 35., 58.), die er nicht verwandeln konnte. Der FC Augsburg musste nach vier Partien ohne Niederlage einen Misserfolg hinnehmen. Die Schwaben sind nunmehr seit neun Spielen ohne Sieg.

SC Freiburg –SV Darmstadt 98 1:0 (0:0)

Beim Einstand von Interimstrainer Ramon Berndroth hat der SV Darmstadt 1:0 gegen Freiburg verloren. Ein spätes Elfmetertor von Nils Petersen hat den SV Darmstadt noch tiefer in den Tabellenkeller gestürzt, es ist die sechste Niederlage hintereinander in der Fußball-Bundesliga. Vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion machte Petersen das Tor in der 86. Minute einer schwachen Partie. Freiburg beendete damit eine Serie von vier sieglosen Spielen, die Gäste rutschten trotz verbesserter Leistung auf den letzten Platz ab. Den Freiburgern merkte man die Verunsicherung angesichts der andauernden Krise an: In der Anfangsphase wirkten die Breisgauer einfach gedanken- und handlungsschneller. In der zerfahrenen ersten Halbzeit schöpften die "Lilien"-Profis allmählich Selbstvertrauen. Mario Vrancic schreckte nach einer knappen halben Stunde die Freiburger mit einem scharfen Flachschuss knapp neben das Tor auf. Den Gastgebern, mühsam angetrieben von Mike Frantz, Janik Haberer und Vicenzo Grifo, gelang kaum etwas. In der zweiten Häfte foulte Fedezki im Strafraum Petersen, der den Elfmeter für Freiburg verwandelte.