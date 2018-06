Der größte sportliche Moment im Leben von Jared Tallent fand in seinem Garten statt. Tallent ließ sich dort seine olympische Goldmedaille umhängen, zwischen Gartenschlauch und Hecke. Es war ein verspäteter Sieg. Tallent ist australischer Geher und gewann bei den Olympischen Spielen 2012 Silber im 50-Kilometer-Gehen. Der einzige, der in London schneller war: Sergej Kirdjapkin aus Russland.

Im März wurde Kirdjapkin das olympische Gold aberkannt. Er war gedopt. Der neue Sieger war mit vier Jahren Verzögerung Tallent. "Es ist ein Triumph des sauberen Sports. Die Gerechtigkeit hat gesiegt", sagte er. Verspätete Gerechtigkeit, daran hat man sich im Sport mittlerweile gewöhnt.



Doch etwas anderes ist neu, Tallent war ein Sieger mit Botschaft. Wie viele andere dieses Jahr. 2016 wird als das Jahr eingehen, in dem Sportler so laut wie nie zuvor wurden. Mal ging es gegen Doping, mal gegen Fremdenfeindlichkeit. Und manchmal klagten sie vor Gericht, weil sie ungerecht behandelt wurden. Und wie laut ihre Stimme werden kann. Es war das Jahr der mündigen Athleten. Im besten Fall verändern sie damit den Sport.

© ZEIT ONLINE Fabian Scheler Redakteur im Ressort Sport & Podcast Host, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Den Handel besorgen andere

Lange war das anders. Im Zweifel war und ist es für die Karriere bis heute besser, im geschlossenen Sportsystem zu nicken, als den Kopf zu schütteln. Es gibt Abhängigkeiten und Gefälligkeiten. Wenn der Sport eine Ware ist, sind die Sportler die Güter. Den Handel besorgen andere. Oft werden die Sportler rumgereicht, von Sponsoren, Funktionären und Trainern. Jeder zerrt und nestelt an ihnen. Sie gelten als Zirkustiere, als Rädchen, die den Gelddrucker am laufen halten. Auch 2016 war keine Ausnahme, der Sport hat sich wie ein Ballon weiter aufgeblasen. Anecken, Protest, gar Kritik? Bitte, das schadet nur dem Geschäft, sagen die Manager. Es ist doch nur Sport, sagen Sportfans.

Colin Kaepernick war das egal. Er ist ein schwarzer Footballer der San Francisco 49ers. Als die NFL-Saison begann und wie vor jedem Spiel die US-Hymne erklang, kniete Kaepernick. Er protestierte gegen die Polizeigewalt, die sich 2016 auffällig häufig gegen Schwarze richtete. Kaepernick wurde daraufhin von Mitspielern, Trainern und Fans angefeindet, manch einer verbrannte sein Trikot. Andere machten es wie Kaepernick, verloren Sponsoren, doch ihr Protest hörte nicht auf. Sie knieten weiter und Millionen sahen zu. War er deswegen ein Patriot oder nicht? Ein ganzes Land diskutierte.

Sportler können Debatten anstoßen. Sie sind so populär wie Popstars, man bewundert sie für ihren Fleiß, für ihr Talent und für ihren Mut. Edle Werte, die sie auch in die Gesellschaft einbringen dürfen.

Der Bundespräsident im Trainingsanzug

Sogar die Fußballer machten mit. Man wirft ihnen ja gerne vor, Gespräche in Telepromptersprache zu halten. Alle Antworten scheinen vorgefertigt. Das stimmt für viele. Außerdem verdienen sie von allen Sportlern am besten, Kritik könnte ihnen am meisten schaden. Sie könnten also schweigen und Geldbündel zählen. Das taten aber einige nicht.

Der frühere St.-Pauli-Profi Deniz Naki wäre für einen Facebookpost in der Türkei beinahe eingesperrt worden. Die Staatsanwaltschaft warf Naki kurdische Terrorpropaganda vor. Naki antwortete: "Ich möchte, dass alle Menschen, egal welcher Religion oder Nation, friedlich und ohne Krieg miteinander leben." Er wurde freigesprochen, wäre aber bereit gewesen, ins Gefängnis zu gehen.

Und von Freiburg aus appelliert der Fußballtrainer Christian Streich regelmäßig ans Gewissen der Fußballfans. Er legt die Taktiktafel zur Seite und setzt sich mit an den Stammtisch. Den Freiburger Vergewaltigungsfall arbeitete er ebenso auf wie die gebotene Mitmenschlichkeit Geflüchteten gegenüber. Manche wollen ihn als Bundespräsidenten, was vielleicht etwas übertrieben ist. Doch Streichs Wort hat Gewicht.