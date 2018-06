Vor ein paar Tagen sah man Bernie Ecclestone in Kitzbühel. Wo denn auch sonst? Dort, wo sich Schauspieler, Politiker und Sportler jedes Jahr beim Hahnenkammrennen mit Champagner zuprosten. Mit Niki Lauda fuhr er in einem Schneemobil über die Strecke, Arnold Schwarzenegger und David Alaba sahen zu. Im Jetset des Sports ist der 86-jährige Ecclestone mittendrin. Wie immer.

Das wird sich bis an sein Lebensende wohl auch nicht ändern. Allerdings ist er nun seinen Job los. Im September übernahm der US-Medienkonzern Liberty Media die Formel 1, am Montag setzte der Konzern Ecclestone als Geschäftsführer ab. Der US-Amerikaner Chase Carey übernimmt.

Er hat den Sportmanager erfunden

Im Weltsport tümmeln sich viele kleine und große Gauner. Ecclestone aber war der erste von ihnen. Und der größte. Zwar ist er nur 1,59 Meter groß, aber der König der Unterwelt. Niemand vermengte den Sport mit dem Business so wie er. Stets ging er mit der Maximalforderung in Verhandlungen und kam mit dem Doppelten raus. Seine Freunde sind Hollywoodschauspieler, Staatspräsidenten und Sportstars. Schnelle Autos, Geld und Frauen: Er lebte den Traum vieler Männer.



Von ihm stammen viele Sätze, für die jeder Politiker oder Sportfunktionär zurücktreten müsste. Über Adolf Hitler sagte er mal, dass der die Dinge ins Laufen gebracht habe, wozu die Demokratie wiederum nicht fähig sei. Seine Unverfrorenheit machte ihn zum erfolgreichsten seiner Branche. Er ist der Prototyp des Geschäftsmanns, der Oberkapitalist. Die Formel 1 formte er zum Milliardengeschäft.



"Wir sind die Mafia"

Weltweit brachte er Menschen dazu, Autos dabei zuzusehen, wie sie stundenlang im Kreis fahren. Der ganz große Aufstieg begann, als einer starb. 1994 verunglückte Ayrton Senna, was dem Rennzirkus noch mehr Aufmerksamkeit bescherte. Mittlerweile sind die Rennen sicherer geworden, doch bis heute verkauft sich auch das Risiko gut.

1978 stieg er ins Geschäft ein, Mitte der neunziger Jahre übernahm er mit seiner Firma von den Teams die Vermarktungsrechte an der Formel 1. Eingefädelt wurde der Deal von seinem englischen Landsmann Max Mosley, der damals Präsident des Weltautomobilverbandes (Fia) war. 2009 musste Mosley wegen eines Sexskandals, bei dem sich Prostituierte mit deutschen Militäruniformen verkleideten, zurücktreten. Mosley und Ecclestone verstanden sich bis dahin gut: "Wir sind nicht so etwas wie die Mafia, wir sind die Mafia", sagte Ecclestone.



1,5 Milliarden Dollar nimmt die Formel 1 mittlerweile pro Jahr ein. Sein Konzept war simpel: Die TV-Rechte wurden an den Höchstbietenden verkauft und wer ein Rennen austragen will, muss dafür Bernie bezahlen. Und wer schon eine Lizenz für ein Rennen hatte, von dem verlangte Ecclestone immer mehr. Ecclestone verteilte das Geld dann zwischen sich und den Teams. 2015 soll fast eine Milliarde Dollar an die Teams gegangen sein.

Ihm ist es egal, mit wem er Geschäfte macht, solange der Betrag stimmt. Wo selbst das IOC Skrupel hat, Sport auszutragen, ist Ecclestones Formel 1 meist schon gewesen. Während in Bahrain Rennen gefahren werden, tötet die Regierung Demonstranten. "Ich bin sein größter Fan", sagt Ecclestone über Wladimir Putin und lässt seit 2014 dort Rennen fahren. Der jüngste Neuzugang im Rennkalender: Baku, die Hauptstadt der Autokratie Aserbaidschan. Europäische Klassiker wie das Rennen am Hockenheimring fielen raus. Über die Traditionsdebatte im Fußball würde er wohl laut lachen.