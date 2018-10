Wer spielte wie gegen wen?

SC Freiburg – Bayern München 1:2

SV Werder Bremen – Borussia Dortmund 1:2

SV Darmstadt 98 – Borussia Mönchengladbach 0:0

FC Schalke 04 – FC Ingolstadt 1:0

FC Augsburg – TSG Hoffenheim 0:2

VfL Wolfsburg – Hamburger SV 1:0

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 3:0

Bayer Leverkusen – Hertha BSC 3:1

FSV Mainz 05 – 1. FC Köln 0:0

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Bremen gegen Dortmund. Das Spiel bot spektakulärste Szenen und wichtige Erkenntnisse. Erstens: Das Einsteigen von Werder-Torhüter Jaroslav Drobný gegen Marco Reus. Im Vergleich mit Tim Wieses Attentat auf Ivica Olić vor einigen Jahren wirkte der fiese Drobný-Tritt aber fast wie eine Oberschenkel-Liebkosung. Da gerade kein wichtiges Turnier ansteht, kam Reus auch ohne Blessur davon. Er konnte sogar weiterspielen. Zweitens: Fin Bartels. Der Bremer schoss ein famoses Tor zum 1:1, als er erst Julian Weigl und Matthias Ginter stehen ließ, dann Dortmunds Abwehr-Berserker Sokratis Papastathopoulos enteilte und mit letzter Anstrengung überlegt einschob. Drittens: Dortmund hat auch nach der Winterpause Probleme. Obwohl Bremen die Dortmunder Führung kläglich einleitete, dann Serge Gnabry, den besten Spieler, verlor, sich danach selbst dezimierte und dazu Lattenpech hatte, brauchte der BVB eine abgefälschte Flanke von Raphaël Guerreiro und ein Kunststück von Łukasz Piszczek zum Sieg. Dortmund wirkte inspirationslos, war selbst gegen einen Abstiegskandidaten nicht dominant. Dabei hat Trainer Thomas Tuchel die Zutaten für den besten Fußball beisammen, doch serviert wird weiter Schmalkost. Das ist kein Sonntagsbraten, das ist eine sechswöchige Brigitte-Diät. Heiß gekocht wird nur die Torhüterfrage. "Wenn Bürki fit ist, wird er im Tor stehen", sagte Tuchel nach dem Spiel. Der Ersatzmann Roman Weidenfeller hat andere Pläne. Er sagte: "Ich sehe keine Gründe für einen Wechsel."

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Eigentlich jedes andere Spiel am langweiligen Samstagnachtmittag. Besonders stach das 1:0 von Wolfsburg gegen Hamburg heraus. Das lag an allen Beteiligten. Der Schiedsrichter Felix Zwayer entschied zwar dank seines Assistenten bei einer kniffligen Entscheidung richtigerweise gegen einen Elfmeter für Hamburg, doch leistete er sich auch eine Schlamperei. Statt Hamburgs Albin Ekdal sofort mit Gelb-Rot zu bestrafen, zögerte er unnötig und ließ eine zankende Spielertraube entstehen. Erst mit Verspätung fand er zu seiner Konsequenz. Noch schlechter waren die Mannschaften. Der erste richtige Torschuss der Wolfsburger endete zwar auf Anhieb im Netz, doch da waren schon 82 Minuten gespielt. Ansonsten vertrauten die kämpferischen Hamburger und die auf Einzelaktionen getrimmten Wolfsburger auf das Konzept "Schrotflinte". Geschossen wurde viel, zum Zielen blieb keine Zeit. Dass Mario Gómez am Ende der präziseste Spieler auf dem Platz war, gab dem Spiel einen ironischen Unterton.

Wer stand im Blickpunkt?

Der Jahresauftakt von RB Leipzig. Manche Kommerzkritiker hatten gehofft, dass aus den roten Bullen zahme Milchkühe werden. Vor einigen Jahren erlebte die Bundesliga den raschen Abstieg der TSG Hoffenheim vom Überraschungsherbstmeister zum Mittelfeldteam. Bei Leipzig zeichnet sich eine ähnliche Formkrise nicht ab. Das Team wirkt noch gefestigter als in der Hinrunde. Eintracht Frankfurt, ein Gegner, der München und Dortmund zuvor Punkte abgeluchst hatte, wurde nach Belieben beherrscht. Die Leipziger gewannen 3:0, auch wegen eines frühen Platzverweises für Frankfurts Lukáš Hrádecký, der den Ball außerhalb des 16-Meter-Raums seelenruhig mit der Hand gespielt hatte. Noch ein Ei eines freilaufenden Torhüters. Der Topstürmer Timo Werner traf erneut und erinnert zusehends an den sehr jungen und damals noch erquickenden Lukas Podolski.