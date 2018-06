Dank einer überzeugenden Leistung und der überragenden Reflexe von Torwart Andreas Wolff starten die deutschen Handballer als Gruppensieger in die K.o.-Runde der WM in Frankreich. Die DHB-Auswahl meisterte am Freitagabend in Rouen die erste schwere Prüfung im Turnier und besiegte Angstgegner Kroatien erstmals bei einer WM mit 28:21 (13:9). Der EM-Dritte war vor dem Endspiel in der Gruppe C punktgleich mit den deutschen Handballern, die den fünften Sieg im fünften Spiel verbuchten. Bester deutscher Werfer war vor 4.524 Zuschauern Kreisläufer Patrick Wiencek mit sechs Treffern.

Das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson bekommt damit am Sonntag (18 Uhr) im Achtelfinale die Chance zur Revanche an Vize-Weltmeister Katar, gegen den bei der WM 2015 im Viertelfinale Schluss war.

Die DHB-Auswahl war nicht perfekt in die Partie gestartet. In den Anfangsminuten wirkten die Kroaten etwas wacher. Dann aber spielte Sigurdssons Team besser. Vor allem der Abwehrblock um Finn Lemke und Patrick Wiencek leistete überragende Arbeit und ließ die Kroaten um ihren Weltstar Domagoj Duvnjak einige Male verzweifeln. Wurf um Wurf blockte der 2,10 Meter große Lemke ab.

Auch der zur Entlastung der Abwehr erst am Donnerstag nach Frankreich geholte Hendrik Pekeler fügte sich direkt ein und sorgte wenige Sekunden nach seiner Einwechslung mit seinem Treffer (20. Minute) für die erste Fünf-Tore-Führung (9:4) seines Teams. Torhüter Wolff wehrte fast die Hälfte aller kroatischen Versuche im ersten Durchgang ab.