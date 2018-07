Oakland ist eine Stadt der Sportmärchen. Die Geschichte des kühnen Baseball-Managers Billy Beane, der die Oakland Athletics, eine Losertruppe, mit Statistik und viel Risiko zu einer Gewinnermannschaft machte, schaffte es als Film Moneyball – die Kunst zu gewinnen bis nach Hollywood und auf die Bühne der Oscars. Das Basketballteam der Stadt, die Golden State Warriors, gelten mit ihren Superstars mittlerweile als legitime Nachfolger von Michael Jordans Chicago Bulls. Vorher fanden sie kaum Beachtung. Und die Footballer? Die gaben Märchenhaftes lange Zeit nur für den Gegner. Von 2003 bis 2015 verloren die Raiders 145 von 208 Spielen. Erfolgreich waren sie nur als Mützenmarke in deutschen Innenstädten.



Doch im Jahr 2016 passierte Erstaunliches: Die Raiders gewannen plötzlich. Die Mannschaft um den jungen Quarterback-Hünen Derek Carr spielte harten und zugleich eleganten Football. Bälle flogen tief in die gegnerischen Endzonen, in der Verteidigung plättete die Dampframme Khalil Mack die Gegenspieler wie leere Coladosen. Passempfänger wie Amari Cooper und Michael Crabtree haben nicht nur klangvolle Namen, sondern auch ihre großen Momente.



Der Beinbruch ändert alles

Die Raiders, das schien schon Anfang Dezember klar, würden als besonders ausgewogenes Team wahrscheinlich in die Playoffs kommen, vielleicht sogar in die Super Bowl. Carr wurde in den Pro Bowl gewählt, die Showveranstaltung der Ligabesten. Dem letzten Spielmacher, dem das für Oakland gelang, war 2002 Rich Gannon. Er führte sein Spiel tatsächlich ins Endspiel. Würde Oakland sein nächstes Sportmärchen bekommen?

Es sieht mittlerweile nicht mehr danach aus. Am Heiligabend brach sich Spielmacher Carr gegen Indianapolis das Wadenbein. Selbst Golfprofi Tiger Woods äußerte sich darüber bestürzt. Ohne Carr, den Kopf des Teams, droht schon heute gegen die Houston Texans das vorzeitige Playoff-Aus.

Ein Trump-Double mit großen Plänen

Doch womöglich könnte es auch das Ende des Footballstandorts Oakland beschleunigen. Der Grund dafür heißt Mark Davis. Er sieht ein bisschen aus wie ein kindlicher Abklatsch von Donald Trump. Die Haare strahlen in einem rötlichen Blond, anders als bei Trump sind sie zu einem Topfschnitt frisiert, dazu die roten Pausbacken und die gedrungene Figur. Sein aufreizendes Lächeln wirkt auf manche wie eine Drohung.

Davis ist der Besitzer der Raiders und der Erbe des schillernden Unternehmers Al Davis. Und was ihn mit Trump eint, ist, dass er große Pläne hat, die ebenso umstritten sind. Er würde aus den Oakland Raiders am liebsten die Las Vegas Raiders machen. Die Raiders sollen umziehen. Es geht um Profit. Las Vegas' Bundesstaat Nevada hat bereits einem millionenschweren Fonds zugestimmt, mit dem der Bau einer neuen Arena finanziert werden soll. Touristen sollen das Geld mit einer Übernachtungssteuer zurück in die Kassen bringen. Davis, der seit Jahren für einen Umzug in die Glücksspieloase wirbt, träumt von neuen Millionengewinnen im Marketing und einer mit internationalen Gästen gefüllten Arena.

Einmal Raider, immer Raider

Die Struktur der NFL-Organisationen macht einen Standortwechsel überhaupt möglich. Die Macht der Teambesitzer ist groß. Findet ein Franchise-Eigner eine lukrativere Heimat für sein Team und überzeugt er die Liga und den Großteil der anderen Eigner (mindestens 24 von 32) von seinem Plan, können Teams ihren Standort wechseln. Vor einem Jahr kehrten die St. Louis Rams nach Los Angeles zurück und spielen dort als Los Angeles Rams. Die waren allerdings ein Durchschnittsteam ohne guten Trainer und gutem Quarterback, niemand regte sich außerhalb von St. Louis darüber auf. Aber geht das auch mit den Raiders? Offenbar einem künftigen Titelanwärter?

Bei der Raiders Nation Germany, einem Zusammenschluss von über 170 deutschen Raiders-Fans, ist man sich uneins. "Die Raiders und das Stadion gehören zur Stadt, sie werden dort geliebt", sagt Fan David Pötters. "Ich identifiziere mich mit einem Team, nicht mit einer Stadt", sagt Dennis Bachmann. Alle würden sie jedoch auch bei einem Umzug Fan des Teams bleiben. "Einmal Raider, immer Raider", sagt Sascha Rosulek, ein Football-Coach aus Bad Mergentheim.

In Nordkalifornien sehen es die Fans drastischer. Bereits die Gerüchte über einen zweiten Umzug der Mannschaft (von 1982 bis 1994 spielten die Raiders in Los Angeles) brennen sich ins Mark der Stadt-Bevölkerung. Auch beschwichtigende Worte von Liga-Chef Roger Godell helfen kaum. Godell sagte, dass er nicht wolle, dass eine Stadt zum zweiten Mal ihr Team verabschieden müsse. Die Raiders-Fans trauen dem nicht: "Wird in Vegas gebaut, werden wir nicht kommen", machten einflussreiche Fans bereits deutlich.