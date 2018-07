Inhalt Seite 1 — Ostdeutsche mögen es auf die strenge Art Seite 2 — Borussenlyrik Auf einer Seite lesen

Wer spielt wann gegen wen?

FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt (Freitag, 20.30 Uhr)

VfL Wolfsburg – FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Werder Bremen – FC Bayern München

FC Ingolstadt – Hamburger SV

RB Leipzig – TSG Hoffenheim

SV Darmstadt 98 – 1. FC Köln

Bayer Leverkusen - Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr)

SC Freiburg – Hertha BSC (Sonntag, 15.30 Uhr)

FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Leipzig gegen Hoffenheim. Wären wir in den Charts, würde man das Duell der höchsten Neueinsteiger ankündigen. Gar einen Hit. Auf der einen Seite ein frecher, junger, etwas gekünstelter Club; auf der anderen Seite: das Gleiche. Doch etwas anderes bewegt die Branche. Es sind Fakten, ausnahmsweise mal. Forscher bedrängen naive Fußballfans. Denen mit Zahlen zu kommen, ist in etwa so, als würde man Justin-Bieber-Anhängern eine Bowie-Platte auflegen.

Leipzig sei der erste postmoderne Verein, fanden Forscher der Handelshochschule Leipzig in einer Studie heraus, die sicher höchsten Standards genügt. Wegen der postmodernen, weil wandelfreudigen Fans, die sich postskandalischen Fußball wünschen. Überhaupt: Leipziger Liebe ungeahnten Ausmaßes ströme auf den Club ein (wir zitieren nur) und bei den Ostdeutschen herrsche eben eine stärker ausgeprägte Bereitschaft, einen streng geführten Club zu unterstützen. Das ZK würde zufrieden nicken.

"Findet Leipzig endlich geil!", ist die evidenzgeleitete Botschaft, und das nicht zum ersten Mal. Auch das Iris-Institut untersucht seit über einem Jahr, wie sich Leipzigs Werte ändern. Leidenschaft, Glaubwürdigkeit, Sympathie, alles steigt, alles top, Leipzig sei sogar schon relevanter als Hoffenheim. Sogar Bodenständigkeit attestiert die Hälfte der 1.800 Befragten dem bescheidenen Aufsteiger, der schon 2009 bei der Neugründung verschämt das Ziel Bundesliga hüstelte. Zusammenfassen lässt sich all das mit einer Studie aus Finnland. Forscher der Aalto-Universität in Helsinki kamen zum Schluss, dass Studien heute häufiger in Vergessenheit geraten als noch in den Siebzigern.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Mainz gegen Dortmund. Die Mainzer haben eine chaotische Woche hinter sich. Im November beschlossen die Mainzer, den Verein 2017 umzustrukturieren. Bald wird es einen Aufsichtsrat geben und statt eines Präsidenten wird ein ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender regieren. Harald Strutz ist das seit 1988 und will es auch künftig machen. Am Montag jedoch trafen sich die Vorstände, Strutz sei danach isoliert gewesen, hieß es aus Kreisen. Den Kollegen würden die Alleingänge von Strutz nicht gefallen, seine Wahl schien nicht mehr sicher. Hektik kam auf, das beschauliche Mainz kennt das sonst nur von de Fassenacht. Am Donnerstag war alles wieder anders: Alle stehen hinter ihm, alles annere war nur Meenzer Gebabbel. Die Mainzer korrigierten auf ihrer Homepage den Artikel eines Journalisten Stück für Stück. Der schönste Satz darin: "Die Sitzung endete in kollegialer Atmosphäre mit Bedauern, darüber dass der Hasekaste (die Mainzer Fankneipe) bereits geschlossen hatte." Es gab also nicht mal Bier. Wie soll man denn da arbeiten? Zu den Borussen kommen wir gleich.



Wer steht im Blickpunkt?

Die politische Komponente des Sports. Immer mehr Vereine entscheiden sich für ein Trainingslager in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Katar oder Dubai bieten perfekte Bedingungen, nehmen es aber mit den Menschenrechten nicht so genau. Das ist bekannt und wird von den Vereinen schweigend hingenommen, wenn es denn eigenen Interessen dient. Die wollte auch RB Salzburg nicht hinten anstellen. Die Österreicher hatten ihr Trainingslager in Dubai längst gebucht, als publik wurde, dass dem israelischen Angreifer Munas Dabbur kein Visum erteilt werde. Stornieren, wegen eines einzigen Spielers? Für Red Bull kein Thema. Man habe den Antrag fristgerecht eingereicht und werde nun abwarten, teilte der Verein mit. Für Dabbur fand sich dann auch noch eine bequeme Lösung: Der Israeli reiste stattdessen mit dem FC Liefering nach Andalusien. Wozu sonst hat man in RB-Kreisen Farmteams?

So leicht wird sich Darmstadt 98 die Trennung von Änis Ben-Hatira kaum gemacht haben. Am Mittwoch löste Darmstadt den Vertrag mit dem Offensivspieler auf, da dieser offen für Ansaar International wirbt. Die Organisation weist nach Meinung des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes eine gefährliche Nähe zur salafistischen Szene auf. Ben-Hatira ist sich keiner Schuld bewusst, verteidigt sein Engagement und wittert eine "Verleumdungskampagne". Er unterstütze mit Ansaar International Kinder auf der ganzen Welt, schreibt Ben-Hatira auf seiner Facebookseite. Mehr nicht.

Gut kommt in dieser Geschichte keiner weg. Darmstadt verkündete zunächst, es handele sich um "private Aktivitäten außerhalb des Machtbereichs des Vereins". Nach der Trennung von Ben-Hatira dann die Kehrtwende. Auf der Vereinshomepage teilte Darmstadt mit: "Der SV 98 beurteilt Ben-Hatiras privates humanitäres Hilfsengagement wegen der Organisation, der er sich dabei bedient, als falsch."