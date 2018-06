Wer spielt gegen wen?

Bayer Leverkusen – Atlético Madrid

Manchester City – AS Monaco (beide Dienstag, 20.45 Uhr)

FC Porto – Juventus Turin

FC Sevilla – Leicester City (beide Mittwoch, 20.45 Uhr)

Wie wird das Wiedersehen zwischen Roger Schmidt und Diego Simeone?

Ganz sicher hitzig. Vor zwei Jahren standen sich Leverkusen und Atlético schon einmal im Achtelfinale der Champions League gegenüber. Leverkusen gewann das Heimspiel 1:0, im Rückspiel glich Atlético aus. Die Verlängerung brachte keine Entscheidung, die fiel erst im Elfmeterschießen. Hakan Çalhanoğlu schoss arrogant, Ömer Toprak wie ein Verteidiger alter Schule und Stefan Kießling einfach nur schlecht. Das Aus für Leverkusen.



Die beiden Trainer Roger Schmidt und Diego Simeone hatten sich da längst kennen- und lieben gelernt. Immer wieder gerieten sie am Spielfeldrand aneinander, böse Blicke wechselten sich mit fiesen Gesten ab. Es fehlte nicht viel und Simeone und sein Türsteher-Co-Trainer Germán Burgos, früher argentinischer Nationaltorhüter und Sänger einer Hard-Rock-Band, wären auf Schmidt losgegangen. Seitdem sind Schmidt und Simeone ziemlich beste Feinde. Zum Rückspiel hatte der übertragende Sender Sky eine Lippenleserin engagiert, die nur auf Simeones verbale Ausbrüche achtete. Das Ergebnis war erschreckend: "Oberarschloch" gehörte noch zu den harmloseren Beleidigungen. Und heute? Die Fernsehkameras werden das Wiedersehen der beiden genau beobachten. Nicht völlig auszuschließen, dass es zur lange vorbereiteten Schlägerei kommt.

Wie spielt Atlético Madrid?

Unangenehm. Lange trat die Mannschaft so auf, wie ihr Trainer coacht: aggressiv, immer am Rande der Unsportlichkeit, nicht selten auch deutlich darüber hinaus. Diese Art des Fußballs passt zum Arbeiterverein aus Madrid. Ein Großteil der Spieler um Kapitän Gabi ist prädestiniert für anderthalbstündigen Abnutzungskampf. Mitunter stürmt Atléticos Defensive wie eine Gruppe hungriger Hyänen auf gegnerische Akteure zu und lässt erst locker, wenn sie mindestens den Ball erbeutet hat. Damit gewann Atlético in den vergangenen Jahren die Europa League, die Meisterschaft und stand zweimal im Finale der Champions League.

Und jetzt spielen sie auf einmal auch richtig Fußball, zumindest phasenweise. Antoine Griezmann, Yannick Carrasco oder Kévin Gameiro verfügen über die individuelle Klasse, um jeder Mannschaft gefährlich zu werden. Die Bayern werden sich erinnern: In der Vorrunde verloren sie in Madrid, wurden in der Gruppe D nur Zweiter.

Wer steht im Blickpunkt?

Kai Havertz. Der ist erst 17, spielt eigentlich im Mittelfeld und ist so etwas wie die Personifizierung des Leverkusener Aufschwungs der letzten Wochen. Weil durch Çalhanoğlus Sperre dem Offensivspiel gute Ideen fehlten, beorderte Schmidt vor zwei Wochen Havertz in den Angriff. Und überraschte damit sogar seine Vorgesetzten. "Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, ihn dort aufzustellen", sagte der Manager Jonas Boldt. Seitdem gewinnt Bayer wieder.



Als hängende Spitze wirbelt Havertz beeindruckend um Chicharito herum. Das hat sich sogar bis nach Spanien herumgesprochen. Simeone sagte vor dem Spiel, Havertz sei ein extrem junger Mann, der mit Julian Brandt eine beeindruckende Flügelzange bilde. Ganz so gut hat sich Simeone dann offenbar doch nicht über Leverkusen informiert, Havertz' Versetzung war ihm jedenfalls nicht aufgefallen.

Was wird sonst noch wichtig?

Das Exportgut deutsche Fußballer. In jedem Achtelfinalspiel ist mindestens ein Deutscher vertreten. Das ist neu. Shkodran Mustafi, Mesut Özil und Per Mertesacker (FC Arsenal) werden mal wieder an den Bayern scheitern, auch für Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) dürfte nach dem Achtelfinale Schluss sein. Doch unter den 4:0-Siegern von Paris St. Germain waren auch Kevin Trapp und Julian Draxler. Auch der verletzte İlkay Gündoğan und Leroy Sané (beide Manchester City), Sami Khedira (Juventus Turin) und natürlich Toni Kroos (Real Madrid) dürfen auf das Finale in Cardiff Anfang Juni hoffen.

Vor zehn Jahren war das anders. Da spielten höchstens Jens Lehmann (FC Arsenal) und Michael Ballack (Chelsea London) mal um den Titel. Und Robert Huth, aber der saß bei Chelsea eigentlich immer auf der Bank. Heute ist Huth wieder in der Champions League dabei. Mit Leicester City, dem englischen Überraschungsmeister des Vorjahres, bei dem auch Ron-Robert Zieler unter Vertrag steht, trifft er nun auf den FC Sevilla. Diese Entwicklung zeugt von der Aufwertung der deutschen Nachwuchsschule, Joachim Löw wird es freuen.