FC Bayern München – VfL Wolfsburg 1:0 (1:0)

Der FC Bayern hat mit einem durchschnittlichen Spiel das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Douglas Costa (17. Minute) entschied beim 1:0 gegen einen trägen VfL Wolfsburg das erste Münchner K.o.-Spiel des Jahres.



Beim sechsten Pokalaufeinandertreffen mit Wolfsburg seit 1997 behielt Bayern über den gesamten Spielverlauf die Oberhand. Wolfsburg gelang es erst in der Schlussphase, etwas Druck auszuüben. Offensiv fehlte den Bayern jedoch die Durchschlagskraft gegen die mit einer Fünferkette verteidigenden Gäste. Chancen der Niedersachsen ließen die Münchner allerdings fast nicht zu. Der Siegestreffer durch Costa gelang durch einen abgefälschten Ball, bei dem Torhüter Koen Casteels die falsche Richtung wählte.



Die Bayern hatten in der zweiten Halbzeit ein paar halbe Chancen oder versuchten es aus der Distanz. Robben fehlte nach Zuspiel von Costa nicht viel zum 2:0 (78.). Kurz vor dem Ende reagierte Bayern-Torwart Manuel Neuer stark, als er erst gegen Malli (83.) und dann gegen Daniel Didavi (85.) hielt.

SpVgg Greuther Fürth –Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:2)

Borussia Mönchengladbach hat seinen bemerkenswerten Aufschwung unter dem neuen Trainer Dieter Hecking auch im DFB-Pokal fortgesetzt und 2:0 gegen den Zweitligisten Greuther Fürth gesiegt.



Nach dem frühen Führungstor von Oscar Wendt (12.) profitierten die überlegenen Gäste vor 12.336 Zuschauern von einem Platzverweis für den Fürther Adam Pinter (18.). In Überzahl machte der starke Thorgan Hazard per Foulelfmeter (36.) noch vor der Pause den Gladbacher Viertelfinaleinzug absehbar. Die Gladbacher spielten ihre technische Überlegenheit aus und zeigten sich konzentriert und zielstrebig, der Zweitligist hatte dem kaum etwas entgegenzusetzen. In der zweiten Hälfte setzte die Borussia auf das Halten der Führung und wagte wenig.



Damit verbuchten die Borussen in vier Spielen unter Hecking drei Siege und ein Unentschieden. Den letzten von drei Pokalsiegen hat der Verein 1995 geholt.

FC-Astoria Walldorf – Arminia Bielefeld 4:5 i.E. (1:1 n.V., 1:1, 0:0)

Mit viel Glück hat Arminia Bielefeld im Elfmeterschießen gegen den Regionalligisten FC-Astoria Walldorf gewonnen. Die Zweitliga-Mannschaft von Trainer Jürgen Kramny schaffte den hart erkämpften 5:4-Sieg im Elfmeterschießen. Nach zwei Jahren steht das Team damit wieder im Viertelfinale des DFB-Pokals.



Erst in der 53. Minute ging der Favorit aus Bielefeld durch Tom Schütz in Führung, Marcel Carl glich vor rund 4.000 Zuschauern im ausverkauften Dietmar-Hopp-Sportpark für die Amateure aus der Regionalliga Südwest mit einem Kopfballtreffer aus (78.). Walldorf hatte zuvor schon den VfL Bochum und Erstligist Darmstadt aus dem Pokal befördert. Dem Team merkte man jedoch gegen Bielefeld an, dass ihm vor dem Rückrundenstart der Regionalliga noch die Spielpraxis fehlt.



Die Arminia hätte schon zur Pause klar führen müssen – doch der überragende Torwart Jürgen Rennar hielt Walldorf im Spiel. Der Favorit erarbeitete sich Chance um Chance, nur das entscheidende Tor wollte lange nicht gelingen. "Wir sind Favorit und wollen in der regulären Spielzeit gewinnen", hatte Kramny vor dem Spiel gesagt. Deshalb sei kein spezielles Elfmetertraining geplant gewesen.



Am Ende sorgten die Walldorfer für ein Novum im DFB-Pokal. Sie sind die erste deutsche Mannschaft, die vier Auswechslungen in einem Pflichtspiel vorgenommen hat. In der 117. Minute kam Benjamin Hofmann als vierter Einwechselspieler für Marcus Meyer ins Spiel. Im Pokal ist es seit Jahresbeginn erlaubt, in der Verlängerung einen vierten Spieler einzuwechseln.

Hamburg SV – 1. FC Köln 2:0 (1:0)

Der Hamburger SV hat überraschend den 1. FC Köln mit 2:0 besiegt und kommt damit zum ersten Mal seit 2014 ins Viertelfinale des DFB Pokals. Trotz einiger Ausfälle setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol verdient durch und kann weiter auf das erste Pokalfinale seit 30 Jahren hoffen.



Vor 45.143 Zuschauern im Volksparkstadion erzielten Gideon Jung und Bobby Wood die Tore für den HSV. Mit dem Einzug ins Viertelfinale geht für die Mannschaft im Abstiegskampf eine Zusatzeinnahme von mindestens zwei Millionen Euro einher.

Die wegen zahlreichen Ausfällen umgestellte Hamburger Startelf spielte von Beginn an konzentriert und zielstrebig. Gleich der erste konstruktive Angriff führte zum Tor durch Jung (5.), die in der 76. Minute von Wood ausgebaut wurde. Einen guten Eindruck hinterließ der im Winter eingekaufte und erstmals eingesetzte Brasilianer Walace, der viele Ballaktionen hatte und sich auf Anhieb als Verstärkung erwies.