Borussia Dortmund hat zum vierten Mal in Folge das Finale des DFB-Pokals erreicht. Der BVB gewann beim FC Bayern München mit 3:2 (1:2) und trifft im Finale am 27. Mai in Berlin auf Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter siegten tags zuvor bei Borussia Mönchengladbach mit 7:6 im Elfmeterschießen. Trainer Thomas Tuchel jubelte: "3:2 in München gewonnen – das ist Wahnsinn!"

Dortmund ging nach einem Treffer von Marco Reus nach 19 Minuten in Führung. Raphael Guerreiro nutzte dabei eine Patzer des Spaniers Javi Martinez, seinen vom Pfosten zurückprallenden Ball schob Reus aus Nahdistanz ein. Nur zehn Minuten später machte Martinez seinen Fehler wett, als sein Kopfball nach Ecke von Xabi Alonso Dortmund-Keeper Roman Bürki durch die Beine geht (28.). Für das 2:1 sorgte der Ex-Dortmunder Mats Hummels, der einen Pass direkt annimmt und per Rechtsschuss vollendet (41.).

In der zweiten Hälfte gaben die Bayern den sicher geglaubten Erfolg innerhalb von fünf Minuten aus der Hand. Matchwinner war Ousmane Dembelé: Zunächst servierte er eine Flanke auf den Kopf von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (69.), wenig später schoss er selbst das entscheidende 3:2 (74.).



"Das ist eine große Enttäuschung", kommentierte Bayern-Kapitän Philipp Lahm, für den es das letzte Pokalspiel seiner Karriere war. "Wir hatten genug Chancen, den Sack früh zuzumachen", haderte auch Lahms Teamkollege David Alaba. Der Österreicher musste eingestehen: "Dortmund hat das am Ende gut gemacht."

Das Aufeinandertreffen der beiden deutschen Fußball-Schwergewichte entwickelte sich sofort zu einer hoch intensiven Begegnung, die neben großer fußballerischer Klasse und etlichen Wendungen auch jede Menge Torchancen, bissige Zweikämpfe und enorme Pokalspannung bot. Am Ende gelang den Dortmundern ein nicht mehr für möglich gehaltenes Comeback, während den Bayern nach der Auswechslung des immer noch angeschlagenen Weltmeisters Hummels letztlich Kraft und Ordnung fehlten. "Das ist das beste Duell, was wir in Deutschland zu sehen bekommen – qualitativ und individuell", lobte Bundestrainer Joachim Löw schon zur Pause, er beobachtete das Spiel von der Tribüne aus.