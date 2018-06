Die Fußball-Bundesliga wird laut einem Bericht des kicker einen Vertrag mit dem chinesischen Unternehmen Suning abschließen. Dadurch werde die Bundesliga 250 Millionen Euro erhalten, heißt es in dem Bericht. Im Mai soll der Vertrag unterschrieben werden.

Mitte März war der Chef der Deutschen Fußball-Liga (DFL), Christian Seifert, laut kicker nach China gereist und hatte dort einen rechtsverbindlichen Kurzvertrag mit Suning unterzeichnet. Nach Angaben der Sportnachrichtenagentur SID beginnt die Zusammenarbeit ab der Saison 2018/19 und läuft für fünf Jahre.



Suning ist bereits Partner der englischen Premier League und der spanischen La Liga und seit dem vergangenen Jahr Hauptaktionär von Inter Mailand. Die Firma soll strategischer Partner und Medienpartner für die 36 deutschen Profi-Clubs werden, die auch zunehmend auf den chinesischen Markt drängen.

So eröffnete der FC Bayern München vor Kurzem eine Niederlassung in Shanghai und der VfL Wolfsburg ein Büro in Peking. Gemeinsam mit dem Deutschen Fußball-Bund hat die DFL Ende 2016 einen Kooperationsvertrag mit dem chinesischen Fußballverband abgeschlossen. Die Nationalmannschaft soll in den kommenden zwei Jahren ein Länderspiel in China bestreiten.