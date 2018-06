Berlin im Frühjahr, ein Sportplatz im Nirgendwo zwischen Berlin und Spandau. Dreißig Zuschauer. Die Sonne hält sich versteckt. Ein fieser Wind peitscht Thomas Jürgen Häßler, den alle nur Icke nennen, den Regen ins Gesicht. Icke steht am Rand des Fußballplatzes und schaut seiner Mannschaft, dem Club Italia Berlino, beim Fußballspielen zu.



Um ihn herum Matsch. Icke hat seine Strickmütze bis an die Augenbrauen gezogen. Regen perlt ihm von der Nase, seine Hände tief vergraben in den Hosentaschen des Trainingsanzugs. Während es pausenlos schüttet, vergeigt sein Team eine Großchance nach der nächsten. Icke schaut regungslos. Der Cotrainer neben ihm verzieht ebenfalls keine Miene. Für den Cotrainer ist es bestimmt eine besondere Ehre, neben dem Größten unter den Kleinen zu stehen.



Icke Häßler war einmal ein erfolgreicher Mann. Weltmeister. Europameister. Fußballer in Italien beim AS Rom und bei Juventus Turin. Er hatte es in den Beinen, nicht im Kopf. Seine Frau soll ihn abgezockt haben, während der Scheidung. Millionen soll die Scheidung aufgefressen haben, war in den Zeitungen zu lesen. Vom Millionär zum Tellerwäscher zu mutieren ist der Alptraum vieler Altprofis. Icke hat aus gutem Grund bei C-Promi-Vorführ-Formaten wie Ewige Helden oder Let's Dance mitgemacht. Die Brosamen der Pein. Zuletzt erlebte er als schmallippiger Bewohner des Dschungelcamps ein trauriges Comeback auf den Mattscheiben der Republik. Seine neue Frau soll ihn dort angemeldet haben, sagt er.



"Hab ja auch noch Familie und Tiere, um die ich mich kümmere"

Beim Interview ist der kleine Mann ängstlich und leicht genervt. Er meidet den Augenkontakt. Er erzählt, er war froh über das Jobangebot von Italia, weil er kein anderes hatte. "Club Italia stellt sich gerade wieder neu auf, unser Ziel ist es, in den nächsten acht Jahren im bezahlten Fußball zu sein. Das ist nicht einfach, ist aber eine tolle Aufgabe für mich. Es geht mir nicht nur um das Finanzielle. Fußball hat mein ganzes Leben bestimmt, ich bin glücklich, wenn ich auf dem Fußballplatz stehe, auch wenn das hier ein kleiner Verein ist, hier wird auch Fußball gespielt. Was mich hier ganz besonders beeindruckt, ist, dass man hier erst mal sechs Stunden am Tag arbeitet und dann Fußball spielt. Ich komme mittlerweile mit den Verhältnissen in der 8. Liga ganz gut klar, mir macht es Spaß. Ich konzentriere mich voll auf das Trainerdasein, hab ja auch noch Familie und Tiere, um die ich mich kümmere."

Seit Juli 2016 steht Häßler in Berlins 8. Liga für den Club Italia Berlino am Rand des Platzes. Italia hat gerade mal eine Männermannschaft. Ein zweites Team ist im Aufbau, von der Jugendabteilung träumt man. Geträumt wird gern. In der Wirklichkeit wird das Italia-Experiment von Springer Putzsysteme bezahlt. Der Hauptsponsor will mit Icke und Italia etwas Großes erreichen. Das wollten vor ihm schon einige andere Herren bei Club Italia.



2009 ließ der damalige Präsident zu den Heimspielen regelmäßig Pizza an die Zuschauer verteilen. Das führte zu einem gewissen Run, der sich aber wieder legte, als der Erfolgsgastronom merkte, die Leute, unter anderem viele Obdachlose, kommen nicht wegen des Fußballs, sondern wegen der Umsonstpizza. So ist Fußball in Berlins achter Liga. Wo die Träume der Spieler nach einer Profikarriere längst ausgeträumt sind und drollige Sponsoren mit ein bisschen Geld vom Profifußball fantasieren.