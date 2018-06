Diese verdammten Schalker werden doch nicht …? Die schweren Lastwagen am Borsigplatz sind jedenfalls blau-weiß und ihre Fahrer blockieren die Strecke, über die gleich die Pokalhelden durch Dortmund ziehen wollen. 9.000 Fans allein hier am Geburtsort des Ballspielvereins Borussia und mehr als 200.000 in der ganzen Stadt. Die motorisierten Ungetüme sieht man schon aus der Ferne, und blau-weiße Banner dazu, ein Affront zwischen all den sonnengelben Trikots und Flaggen.

Schalke erweist sich dann doch als unschuldig, es gratuliert sogar bei Twitter, wofür sich viele Schalker schämen. Am Borsigplatz hat bloß das Technische Hilfswerk seinen Job gemacht mit seinen mobilen Barrieren, um die Fans von der Straße zu halten, und die ARD-Reporter, die ihre Tribüne mit Eigenwerbung beflaggt haben. Durchatmen also, und noch ein Getränk. Die Sportsbar Hattrick hat ihre besten Tage hinter sich, der Leuchtreklame fehlen zweieinhalb Buchstaben, aber das Geschäft brummt, durch ein offenes Schiebefenster verkaufen sie Dosenbier für zwei Euro direkt aus der Palette.

"Zieht dem Götze das Dortmund-Trikot aus!", skandiert ein oberkörperfreier junger Mann, doch als jemand mahnt, "Marco, lass den Mario in Ruhe!", lässt der Marco den Mario sofort in Ruhe; er wirkt fast dankbar, dass er nicht weitersingen muss. Singen ist anstrengend, an jedem schwülwarmen Tag mit 30 Grad plus, und erst recht an einem, der auf eine lange Pokalfeiernacht folgt. Bäume erklettern ist noch anstrengender, und verboten obendrein, so steht es auf Zetteln in Klarsichthüllen, die mit Kabelbindern an den Baumstämmen befestigt sind. Doch um 16.09 Uhr ist auch der letzte drei Meter hohe Aussichtsplatz besetzt, manche gar von zwei oder drei Jungs. Der Korso soll jeden Moment kommen.



Er wird erst eine gute Stunde später kommen, also zwei, nachdem der schwarz-gelbe Mannschaftsjet eine Ehrenrunde über die Innenstadt gedreht hat und zwei über diesem Platz – und was in dieser Zeit passiert, ist bemerkenswert. Es passiert nämlich gar nichts.



Obwohl die Leute hier dieses Ereignis, dieser Abschluss einer surrealen Saison, natürlich berührt, "auf ganz tiefe Art und Weise", ungleich mehr als Helene Fischer, die vor dem Anpfiff dasselbe beteuert hatte. Der Werbeslogan "Echte Liebe" ist kaum übertrieben, Dortmund ist enorm fußballbekloppt. Fast alle Bus- und Straßenbahnfahrer tragen Fan-T-Shirts statt Uniform, und zwar schwarze, weil gelbe zuletzt kein Glück gebracht hatten.



Alle paar Minuten stimmt nun jemand ein Lied an, Dortmunder Jungs oder Oh, wie ist das schön oder Wer nicht hüpft, der ist ein Sch…eißer! – aber jedes einzelne verklingt nach 30 oder 40 Sekunden. Die Hitze. Also steht man rum. Gut gelaunt, das schon, niemand meckert. Aber diskutiert wird auch kaum. Alle Gerüchte und Spekulationen sind längst ausgetauscht. Nun stehen die einen im beispiellosen Zwist trotz sportlichen Erfolgs zu Trainer Thomas Tuchel, die anderen zu BVB-Boss Hans-Joachim "Aki" Watzke, aber es ändert ja nix. "Schon bekloppt, dat alles", ist die einhellige Meinung. "Aber wat willste machen?"



So wird gestanden und still geschwitzt, ein bisschen geflachst – die missratene Schwester, die tatsächlich zu den Bayern hält; der strenge Chef; die eifersüchtige Freundin – und viel aufs Handy geguckt. Nur die Pfanddosensammler wuseln zwischen den schweren Beinen herum wie Mäuse. Wer nicht sammelt, will dauernd irgendetwas filmen, aber da ist ja nichts.

Die größten, weil einzigen Vorkommnisse: Anwohner sorgen von ihren Altbaubalkonen aus für Abkühlung, zunächst nur mit Flaschen, aber bald werden imposante Putzeimer mit Schwung über den dankbaren Massen ausgeleert. Diese Ereignislosigkeit ist aber natürlich auch eine gute Nachricht. Kein Terror, nirgends, und auch keine Terrorangst. Als um 16.44 Uhr ein Böller explodiert, denkt niemand an eine Bombe, nicht mal für eine Sekunde. Stirnrunzeln, Stöhnen, Augenrollen, Abhaken.