Seit der vergangenen Saison stellen wir die Tabelle der Fußball-Bundesliga etwas anders als gewohnt dar. Wir wollen die Punktabstände zwischen den Teams visualisieren. In einer normalen Tabelle sind die nur sehr abstrakt über die Punktzahlen dargestellt, bei uns ist die Tabelle quasi auseinandergezogen. An der Reihenfolge ändert sich natürlich mit diesem Tabellentool nichts, aber die Relationen werden sichtbar. Weil sie eigentlich den besseren Überblick bietet, haben wir sie Bessere Tabelle genannt. Wir zeigen sie seit der vergangenen Saison immer am Montag in unserer Bundesliga-Rückschau.



Was sofort ins Auge springt: Die Bundesliga ist eine Dreiklassengesellschaft. Vorneweg der FC Bayern, es folgt das Trio aus Leipzig, Dortmund und Hoffenheim. Und dann lange nichts. Der Abstand zwischen den Bayern und Platz 5 (31 Punkte) ist größer als der zwischen Platz 5 und 18 (24 Punkte). Die Hälfte davon, also nur 12 Punkte, trennten am Ende Platz 5 und 16, das sind vier Siege. So gut wie nichts.



Die animierte Darstellung des kompletten Saisonverlaufs der Teams ist ganz unten zu finden. Wer will, kann so eine ganze Saison in elf Sekunden an sich vorüberziehen lassen. Bei einem Klick auf das jeweilige Team erscheint die Tabellenkurve. Je steiler sie ist, desto erfolgreicher der Verein. Auch die einzelnen Spiele werden angezeigt, wenn man auf die Punkte klickt. So stößt man auf einige interessante Details: