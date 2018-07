Der Bundesligist FSV Mainz 05 hat einen neuen Trainer: Sandro Schwarz wird der Nachfolger von Martin Schmidt. Das berichten übereinstimmend die Deutsche Presse-Agentur und die Bild. Offiziell verkünden will der Verein die Personalie am Mittwoch.

Vor gut zwei Jahren hatte Schwarz die Mainzer U23-Mannschaft übernommen. Der bisherige Trainer Schmidt kam daraufhin zur ersten Mannschaft. Nach dem diesjährigen Saisonabschluss auf dem 15. Tabellenplatz trennte sich Mainz von seinem Cheftrainer. Nun übernimmt Schwarz zum zweiten Mal einen freigewordenen Posten von Schmidt.

Der 38-jährige Schwarz ist in dieser Saison mit der Mainzer U23 aus der dritten Liga abgestiegen. Innerhalb des Vereins genießt er dennoch ein hohes Ansehen. In den vergangenen Jahren hatte der FSV häufiger auf interne Kandidaten bei der Trainerwahl gesetzt. So war es neben Schmidt etwa bei dem jetzigen Dortmunder Trainer Thomas Tuchel, der erst die U19 und dann die Mainzer Profis von 2009 bis 2014 trainiert hatte. Jürgen Klopp, derzeit Trainer bei Liverpool, war bei Mainz vom Spieler zum Trainer aufgestiegen.



Auch der in Mainz geborene Schwarz hatte früher für den FSV gespielt. Von 1997 bis 2004 lief er für Mainz auf, danach folgten Stationen bei Rot-Weiß Essen und SV Wehen Wiesbaden. Dort startete er 2009 seine Trainerkarriere. Mit dem 1. FC Eschborn gelang ihm 2012 der Aufstieg in die Regionalliga. Ein Jahr später übernahm er die Mainzer U19, 2015 dann die U23.



Mit der Profimannschaft führt Schwarz nun ein Team an, das eine schwierige Saison hinter sich hatte. Von 34 Spielen gingen 17 verloren – erst mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt am vorletzten Spieltag konnten die Mainzer verhindern, auf dem Relegationsplatz zu landen. Die darauffolgende Trennung von Trainer Martin Schmidt begründete der Manager Schröder so: "Wir brauchen einen neuen Impuls." Schmidt habe aber einen "tollen Job" gemacht und den Verein geprägt.