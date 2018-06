Autokorsos zogen hupend durch die Stadt, auf den Straßen vor den Bars wurde tatsächlich gefeiert. Es waren Szenen wie aus einer anderen, allzu fernen Realität, die sich da in Amsterdam abspielten, nachdem sich Ajax neulich in einem nervenaufreibenden Rückspiel in Lyon durchgesetzt hatte. Und dann erst diese Euphorie eine Woche zuvor im Stadion, wo Ajax das favorisierte Olympique mit 4:1 einfach an die Wand spielte.

Eigentlich herrscht in den Niederlanden schon seit Jahren Fußballtristesse. Die Nationalelf verpasste gar die Qualifikation für die EM 2016, auch die WM 2018 ist in Gefahr. Und nun steht dieses Ajax Amsterdam also im Finale der Europa League (Mittwoch, 20.45 Uhr live auf Sport 1, Sky und im Liveticker von ZEIT ONLINE).

Man muss schon einige Jahre zurückgehen um eine solche Begeisterung um diesen Club herum zu spüren. Eigentlich gehört der AFC Ajax ja zu jenen Legenden, die inzwischen etwas Scheinriesenartiges umgibt. Ein gigantischer Name klingt noch aus den alten Geschichten, die zunehmend eher die Großväter erzählen als die Väter, so ähnlich wie bei Benfica Lissabon oder den Glasgow Rangers. Doch längst haben diese Namen international ihren Schrecken verloren. Ajax Amsterdam jedenfalls hatte nach Jahren europäischer Havarien ganz sicher niemand mehr auf der Rechnung für ein kontinentales Finale.

Der Stil ist wichtig in Amsterdam

Auffällig ist auch die Zufriedenheit, die mit der Euphorie einhergeht. Zumal der Club in der just beendeten Saison nicht mal kampioen geworden ist, was in Amsterdam eigentlich so zum Selbstverständnis gehört wie in München. Ausgerechnet dem Erzrivalen aus Rotterdam musste man nach einem packenden Finale den Vortritt lassen – und wohl noch nie geschah dies, wie in diesem Jahr, mit einem Lächeln.

Es scheint im Nachhinein, als habe gerade der maue Saisonbeginn nach dem Trainerwechsel von Frank de Boer zu Peter Bosz, der letzteren fast schon wieder sein neues Amt gekostet hätte, die Erwartungen zunächst gesenkt und damit Raum geschaffen. Raum, in dem sich die runderneuerte Mannschaft finden und entwickeln konnte. Als sie in der zweiten Saisonhälfte in Schwung kam, stimmten nicht nur die Ergebnisse, sondern auch der Stil.

Gerade letzteres ist bei Ajax wichtig. Voetbal International, das als Zentralorgan ein ähnliches Standing hat wie in Deutschland der Kicker, hat zweifellos recht, wenn es in der jüngsten Ausgabe bilanziert: "Peter Bosz bringt bei Ajax Glauben, Selbstwertgefühl und Spaß zurück." Vor allem aber hat der 53-Jährige, der als Aktiver Ende der 1990er Jahre auch einige Spiele für Hansa Rostock bestritt, den Club mit dem eigenen Selbstverständnis und Anspruchsdenken ausgesöhnt. Trotz vier nationaler Titel in Serie konnte das Vorgänger Frank de Boer kaum gelingen.