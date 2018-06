Eine SMS rettete mich. Sie kam von dem Mann, den alle nur presidente nennen. Er schrieb: "Schau es dir erst mal an … !" Später war ich Marco Baldesi, dem Präsidenten der Weißen, für diesen Rat sehr dankbar. Meine einfache Frage war: "Darf ich mal mittrainieren?"

Nein, beim brutalsten Sport der Welt darf man nicht einfach mal mittrainieren. Man sollte es aus Eigenschutz unterlassen. Vielleicht war ich zu naiv. In Florenz sind die Bushaltestellen nach Eisdielen benannt und Männer tragen am Sonntag lila Mokassins. Wer würde eine üble Keilerei, getarnt als Sport, schon hier vermuten? Und doch, in Florenz wurden nicht nur der Humanismus und die italienische Sprache erfunden, sondern vor über 500 Jahren auch Calcio Storico.



27 versus 27, fast alles ist erlaubt

Der Sport funktioniert sogar nur hier. Denn die vier am Spiel teilnehmenden Mannschaften stehen für die vier historischen Viertel der Stadt. Florenz teilt sich in vier Farben. Blau steht für Santa Croce, Rot ist Santa Maria Novella, Grün San Giovanni und Weiß Santo Spirito. Jedes Jahr am 24. Juni, dem Tag des Schutzheiligen der Stadt, Johannes der Täufer, ist das Finale. Gespielt wird in einem Stadion aus Metallstangen auf der Piazza Santa Croce. Nur Stehplätze. Bengalos erwünscht.

Pro Farbe suhlen sich dann 27 Florentiner im Sand. Ein Spiel dauert 50 Minuten, der Ball ist rund und sollte in ein längliches Netz am Ende des Feldes befördert werden. Egal wie. Fliegt der Ball über das Netz, gibt es einen halben Punkt für die gegnerische Mannschaft. Die Spiele gehen zum Beispiel drei zu anderthalb aus, sechs zu vier oder elfeinhalb zu fünf.

Etwa 15 der Calcianti, so die Bezeichnung für die Spieler, geht es ums Toreverhindern. Egal wie. Sie dürfen mit dem Gegenspieler anstellen, was sie wollen. Nur zu zweit auf einen Spieler eindreschen ist verboten, ebenso Tritte gegen den Kopf oder ein Angriff von hinten. Erst ist es ein Gewusel, dann ein Gemetzel. Die Spieler schlagen und schießen, werfen und treten, humpeln und bluten. Ein reguläres Spiel sieht so aus, dass zwischen zehn und zwanzig Calcianti wegen ihrer Verletzungen nicht zu Ende spielen können. Die Sanitäter, die ständig durch die Sandkiste rennen, sind schnell im Stress. Calcio Storico ist eine Mischung aus Rugby, Fußball, Ringen, Mixed Martial Arts (MMA) und Boxen. Ein Spiel fast ohne Regeln.



Wenn ein Spiel zu brutal wird

"Natürlich hat der Sport ein Imageproblem", sagt Marco Baldesi, der Präsident der Weißen, der an Mailands renommierter Wirtschaftsuniversität Bocconi studiert hat, nun bei einer Bank arbeitet und mehrere Restaurants im Viertel Santo Spirito betreibt. Zum Training seien lange nur die Gewalttätigsten aus den Vierteln gekommen, die Vorbestraften und sozial Abgehängten, die ein Ventil suchten. Die Wütenden. Für sie war der 24. Juni eine prima Gelegenheit, sich standesgemäß zu prügeln.

Marco Baldesi, 43 Jahre alt, ist Präsident der Bianchi di Santo Spirito. Von 1992 bis 2003 war er selbst Calciante. ©Claudio Rizzello

Viele Florentiner schämten sich für den Sport ihrer schönen Stadt und es wurde immer brutaler. Denn die Farben verfeindeten sich, die Präsidenten wurden sich über die Zukunft des Calcio Storico nicht einig. Baldesi selbst drohte mehrmals mit seinem Rücktritt, wenn das Turnier nicht sportlicher werden würde. 2014 musste das Finale vom Bürgermeister abgesagt werden. Das Halbfinale war eskaliert, es war kein Spiel mehr. Vom Platz verwiesene Calcianti wollten sich weiterschlagen. Der Schiedsrichter fuchtelte in seinem historischen Kostüm herum, schrie, pfiff und fluchte. Es half nichts.



Baldesi setzte sich daraufhin mit dem Bürgermeister Dario Nardella zusammen. "Calcio Storico ist der sportliche Stolz unserer Stadt und wir alle wissen, dass das Spiel ein unfassbares Potenzial hat", sagt Baldesi, "wir müssen es nur besser nutzen." Auch der Bürgermeister sah das so. Wie schon sein Vorgänger, Matteo Renzi, der spätere Ministerpräsident Italiens, ist auch Nardella ein großer Fan des Spiels. Eigentlich sind das alle Florentiner.

Also bastelten Nardella, Baldesi und die Präsidenten der drei anderen Farben am Regelwerk. Jedes Viertel musste der Stadt die Listen mit den Calcianti schicken, die spielen sollten. Den Vorbestraften und Kleinkriminellen aus den Teams entzogen sie die Erlaubnis. Übrig blieben Hobbysportler: Anwälte, Gärtner, Arbeitslose, Studenten. Florentiner, wie Fabrizio Valleri, über den in der Stadt gesagt wird, er kenne die Piazza wirklich gut. Damit ist nicht die Fähigkeit gemeint, in der richtigen Bar einen Espresso zu bestellen. Sondern seine Erfahrung beim auf der Piazza gespielten Calcio Storico. Spricht man über Valleri, redet man vor allem über eine Szene.