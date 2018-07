Dass es im italienischen Fußball um weit mehr geht als nur um einen wochenendlichen Zeitvertreib, blieb selbst Winston Churchill nicht verborgen. "Die Italiener verlieren Kriege, als wären es Fußballspiele, und Fußballspiele wie einen Krieg", soll der einstige britische Premier einmal gesagt haben. Man definiert sich durch Erfolg und verschmäht die Niederlage.



Ganz besonders gilt diese Haltung für Juventus Turin. Lange Jahre litten die Turiner unter Minderwertigkeitskomplexen, das Verständnis von der eigenen Größe wurde auf einmal infrage gestellt. Nun aber steht Juventus am Samstag in Cardiff gegen Real Madrid vor dem zweiten Champions-League-Finale in drei Jahren. Die Scham wurde abgelegt, kein Gegner scheint mehr zu groß und man selbst schon gar nicht zu klein.

Niedergang und Genese, beides ist eng umwoben mit dem Calciopoli-Manipulationsskandal, der Italiens Fußball im Jahr 2006 erschütterte. Was die Tifosi von Mailand bis Sizilien längst vermuteten, war nun traurige Gewissheit: Im großen Stil manipulierte der damalige Juve-Sportdirektor Luciano Moggi Spiele und Schiedsrichter, der Club musste zwei Meistertitel abgeben und in die zweite Liga absteigen.



Verbittert geführter Meinungskrieg

Moggi wurde mit einem lebenslangen Berufsverbot bestraft, konnte sich mit schlauen Anwälten aber vor der eigentlich verhängten Haftstrafe mehr als fünf Jahre lang drücken. Auch deshalb gilt er heute als Sinnbild für alles Böse im Land, das in jener Zeit das korrupte Fußballgeschäft Italiens beherrschte. Reue oder zumindest eine klare Abgrenzung zu Moggis Machenschaften sucht man in Turin seither vergebens. "Er ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte", sagte etwa der Präsident Agnelli, "wir sind ein katholisches Land, also können wir auch vergeben." Bis zuletzt versuchte Juventus, die beiden aberkannten Titel, die Scudetti, auf Rechtswegen wiederzubekommen.



Der ewige, teils verbittert geführte Meinungskrieg im italienischen Fußball mündet stets bei den Fragen nach Recht und Unrecht, Gut und Böse, Liebe und Hass – und die Antwort auf all diese Fragen ist immer Juventus Turin. Für seine Fans ist Juve schlicht der von allen Seiten beneidete Klassenbeste, der sich stets haltloser Vorwürfe erwehren muss, weil strahlender Erfolg nun mal Missgunst nach sich zieht. Das schweißt die Tifosi über das Land hinweg zusammen, fino alla fine, bis zum Schluss. Juventus hat die größte tifoseria der Republik, die Anhängerschaft ist fast gleichmäßig über sämtliche Regionen und Provinzen verteilt.



Für alle anderen sind die Turiner ein erbitterter Rivale. Egal ob in Mailand, Rom, Florenz oder Neapel: Juventus wird als Erzfeind wahrgenommen, der Club steht für das arrogante Establishment im reichen Norden und kriminelle Fußballmafia zugleich. Einer der lautesten Kritiker ist der tschechische Kulttrainer Zdeněk Zeman, derzeit beim Absteiger Delfino Pescara angestellt. Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten trägt er seine Antipathie öffentlich über die Medien vor. "Ich bin kein Feind von Juventus, aber von denjenigen, die betrügen," polterte Zeman erst wieder im April. "Es genügt, sich die Akten durchzulesen, die der italienischen Justiz vorliegen."