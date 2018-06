Alles ist politisch im Leben, auch Fußball natürlich, und insofern ist es zu begrüßen, dass Politiker über Fußball reden und Fußballchefs über Politik. Aber so wie jetzt? Der DFB-Chef Reinhard Grindel spricht von einem möglichen Boykott der WM 2022 und von Volker Kauder (CDU) bis Claudia Roth (Grüne) herrscht eine sonderbare parteiübergreifende Einigkeit, dass man genau überlegen müsse, ob man die umstrittene Fußball-WM wirklich spielen wolle.

Katar hat hierzulande einen denkbar schlechten Ruf. Das Land ist ein dankbares Opfer, vor allem wegen der WM 2022 ist es ungefähr so beliebt wie ein Wadenkrampf. Aber wer jetzt über einen WM-Boykott redet, redet eben nicht nur über einen WM-Boykott, sondern macht sich zum Teil eines internationalen Konflikts, der an Komplexität kaum zu überschauen ist. Große Weltpolitik, Saudi-Arabien gegen den Iran, Sunniten gegen Schiiten, Trump gegen den Rest. Vielleicht alles eine Nummer zu groß für einen Fußballfunktionär.



Ja, es gibt viele gute Gründe, nicht zu einer Fußball-WM nach Katar fahren zu wollen. Auf den WM-Baustellen sterben noch immer Arbeiter, die meisten stammen aus Nepal oder Indien. Bis zum ersten Spiel der WM 2022 werden etwa 4000 Arbeiter ums Leben gekommen sein, schätzt der Internationale Gewerkschaftsbund. Und wer wieder weg will, hat ein Problem. Noch immer schuften die Arbeiter in sklavenähnlichen Verhältnissen. Das umstrittene Kafala-System ist zwar auf dem Papier abgeschafft, Menschenrechtsorganisationen beklagen aber, die Basis sei erhalten geblieben.

Zudem wurde die WM wegen der im Sommer in der Wüste völlig überraschend auftretenden Hitze in den Winter verlegt. Und Fankultur besteht in Katar derzeit vor allem noch darin, die Arbeiter der Baustellen für ein Taschengeld in die Stadien zu fahren und sie, von einem professionellen Aufseher angeleitet, zum Jubeln zu bewegen.

Die Entscheidung der Golfstaaten aber, die meinen, Katar isolieren zu müssen, gehört eher nicht zu diesen Argumenten. Offiziell wird die damit begründet, dass Katar Terrororganisationen unterstützte, doch der Grund scheint vorgeschoben. Es geht um die Macht am Golf, ein Konflikt, der sich zuspitzen könnte, vielleicht sogar dramatisch. Und es trifft ein Land, dem eigentlich eher unsere Unterstützung gelten müsste, weil es für die dortigen Verhältnisse wesentlich offener, moderner, zugewandter daherkommt als der große Nachbar Saudi-Arabien.



Mit ihren Wortmeldungen machen sich Grindel, Kauder und Roth, ob nun gewollt oder nicht, mit den Argumenten von Staaten gemein, die für den islamistischen Terror wohl mindestens genauso verantwortlich sind wie Katar selbst. Sie stellen sich an die Seite Saudi-Arabiens, wo Menschenrechte deutlich weniger gelten als in Katar. Andererseits: Grindel, Kauder und Roth zusammen beim Schwerttanz in Riad, das hätte was.

Es kann nur einen Grund geben, Katar die WM zu entziehen: Nachzuweisen, dass Katar das Turnier einst gekauft hat, weil es in der Fifa damals eben zuging wie auf einem Basar. Oder vielleicht immer noch zugeht? Der frisch in den Fifa-Rat gewählte Grindel hat dort jedenfalls als eine seiner ersten Amtshandlungen den Entschluss des in jeder Hinsicht geeigneten Blatter-Nachfolgers Gianni Infantino abgenickt, die Chefs der Fifa-Ethikkommission auszutauschen. Eine Entscheidung, die nicht gerade von Progressivität zeugte. Und ganz nebenbei kann Grindel ja auch mal bei Franz Beckenbauer nachfragen, für wen der eigentlich damals stimmte.