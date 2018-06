Zum vierten Mal hat Christopher Froome die Tour de France gewonnen. Bereits vor der letzten Etappe der 104. Edition des Radrennens hatte der Brite einen so großen Vorsprung, dass sein Gesamtsieg als sicher galt. "Es ist eine große Ehre, im gleichen Atemzug mit den Größten der Tour-Geschichte genannt zu werden. Ich habe niemals zu träumen gewagt, Merckx, Anquetil oder Indurain so nah zu kommen", sagte Froome nach dem Rennen. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Rigoberto Urán (Kolumbien) betrug am Ende 54 Sekunden.



Den Tagessieg holte sich der Niederländer Dylan Groenewegen. Er setzte sich im Sprint knapp gegen den Deutschen André Greipel durch, der Zweiter wurde. Greipel verpasste es damit, die Schlussetappe wie in den vergangenen beiden Jahren für sich zu entscheiden. Die 103 Kilometer lange Strecke war in Montgeron gestartet und endete auf der Champs-Élysées in Paris.



Nach insgesamt 3.540 Kilometern lag Froome in der Gesamtwertung vor Rigoberto Urán und dem Franzosen Romain Bardet. Der Sky-Kapitän hatte die Tour de France bereits 2013, 2015 und 2016 gewonnen.

Das Grüne Trikot des punktbesten Fahrers gewann der Australier Michael Matthews vom deutschen Sunweb-Team. Sein Teamkollege Warren Barguil aus Frankreich ist neuer Bergkönig, der Brite Simon Yates wurde als bester Nachwuchsprofi ausgezeichnet.