Neulich war Raymond Poulidor noch mal auf dem Berg. 50 Jahre danach. Zusammen mit den Fahrern von früher. Und mit Joanne, der Tochter des Verstorbenen. "Wir waren etwa 250 Leute. Wir sind drei Mal den Ventoux hoch. Es war einfach schön", sagt Poulidor, mittlerweile 81 Jahre alt und weißhaarig, der zum Start der Tour de France im gelben Zelt des Hauptsponsors sitzt und Autogrammpostkarten schreibt. Poulidor war vor 50 Jahren in der Ausreißergruppe, die Tom Simpson einholen wollte. Tom Simpson hat es nicht geschafft.



Am 13. Juli 1967 fährt der Brite Tom Simpson den Mont Ventoux hinauf, einen 1.912 Meter hohen, kahlen Berg in der Provence. Simpson ist unter Druck. Der 29-Jährige ist einer der Favoriten auf den Gesamtsieg, hatte aber in den Alpen wegen Durchfall und Magenproblemen Zeit auf seine Konkurrenten verloren.



Es ist heiß, 40 Grad sind es kurz nach dem Start der Etappe in Marseille. Vor dem Mont Ventoux ist Simpson in der Spitzengruppe, fällt dann aber etwa eine Minute zurück. Einen Kilometer vor dem Ziel fährt Simpson zunächst im Zickzackkurs und fällt dann einfach vom Rad. Sein Mechaniker im Begleitfahrzeug versucht, Simpson zunächst zum Aufgeben zu bewegen. Der aber will weiterfahren und wird vom Mechaniker und Teammanager wieder aufs Rad gesetzt. "Put me back on my bike", rief Simpson der Legende nach.

Finger um den Lenker gekrallt

Nach weiteren 500 Metern beginnt Simpson erneut zu taumeln, er wird von drei Zuschauern gestützt und kollabiert schließlich. Seine Finger haben immer noch den Lenker umkrallt. Die Wiederbelebungsmaßnahmen sind erfolglos, nach 40 Minuten wird er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Avignon geflogen, wo er für tot erklärt wird.



"Wir Rennfahrer wussten ja zunächst gar nichts davon. Ich fuhr doch vorn. Im Ziel bekamen wir nur etwas von einem Unfall Simpsons mit. Als wir vom Tod erfuhren, brachen wir aber alle in Tränen aus", sagt Poulidor.

Die Fernsehbilder, die vom Tag danach überliefert sind, bestätigen dies. Harte, kantige, von Entbehrungen gezeichnete Rennfahrergesichter sieht man da, die plötzlich weich werden, über deren Wangen Tränen rollen, für die keiner dieser Männer sich nur im Geringsten schämt. Es ist ein rarer Moment, ein trauerndes, in der Schweigeminute vor dem Start zur nächsten Etappe für kurze Augenblicke zu sich selbst findendes Peloton. Für ein echtes Rennen fühlten sich die Männer damals nicht in der Lage. "Wir haben dann entschieden, dass diese Etappe Barry Hoban gewinnt, der Kumpel von Tom Simpson", erzählt Poulidor. Hoban heiratete später Simpsons Witwe.



Rennfahrer, Dandy, Spaßvogel

Der bessere Rennfahrer jener Tage aber war zweifelsohne Simpson. Weltmeister war er, Klassikerjäger. Und nur zu gern wollte er die Tour de France gewinnen. Das jedenfalls sagte er damals den Fernsehleuten, die ihn als britischen Gentleman inszenierten, mit Bowler-Hut, im Anzug mit Einstecktuch, nicht einmal der Stock fehlt. "In solcher Kleidung habe ich ihn mal die Startnummer beim Einschreiben für Paris – Roubaix abholen sehen", sagt Poulidor und lacht.



Die meisten der Alten wollen Tom Simpson als den Mann in Erinnerung behalten, als den sie ihn zu Lebzeiten wahrnahmen: den guten Rennfahrer, den Dandy, den Spaßvogel. Dass auch Doping eine Rolle spielte am Todestag, dass Amphetaminröhrchen in seiner Rennkleidung gefunden wurden und dass er zu Rundfahrten gern mit einem ganzen Koffer voller Medizin anreiste – davon wollen sie eher nichts wissen.

"Ach was, das mit dem Doping ist übertrieben", sagt Poulidor. Exakt ist auch nicht mehr zu klären, was tatsächlich den Tod Simpsons bewirkte. Waren es die Hitze und der Flüssigkeitsmangel? Der Alkohol? Die Amphetamine? Alles zusammen oder nur ein Teil davon? Die offizielle Todesursache: Herzversagen.