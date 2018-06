Zum Auftakt der 104. Tour de France hat der Deutsche Tony Martin den Sieg im Einzelzeitfahren verpasst. Auf regennasser Straße gewann der walische Sky-Fahrer Geraint Thomas nach 14 Kilometern in 16:04 Minuten und holte sich damit das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Der amtierende Weltmeister im Zeitfahren Martin landete mit einer Zeit von 16:12 Minuten auf Rang vier.

Der Schweizer Stefan Küng vom BMC Racing Team fuhr mit fünf Sekunden Rückstand auf den zweiten Platz. Vasil Kiryienka von Sky konnte sich mit sieben Sekunden Rückstand den dritten Platz sichern.



Der stärkste der Klassementsfahrer war am Samstag Vorjahressieger Froome. Der Brite, der die Tour zum vieren Mal gewinnen will, fuhr in 16:16 Minuten auf den sechsten Platz und nahm damit seinen Hauptkonkurrenten Richie Porte (Australien) 35 Sekunden ab. Der Kolumbianer Quintana (+36) und Alberto Contador (Spanien/+42) verloren noch mehr Zeit auf den dreifachen Toursieger. Insgesamt war Froomes Team Sky mit vier Fahrern unter den ersten Acht vertreten.



Für den spanischen Mitfavoriten Alejandro Valverde ist die Tour de France schon am ersten Tag wieder beendet. Valverde stürzte schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand der Verdacht auf Knochenbrüche. Der langjährige Radprofi aus Spanien war in einer Kurve ausgerutscht und in die Absperrgitter gestürzt. Valverde wollte mit um den Gesamtsieg fahren und sollte seinem Teamkollegen Nairo Quintana als Helfer zur Seite stehen.

Die zweite Etappe der Tour de France am 2. Juli führt von Düsseldorf ins belgische Lüttich. Das Profil der 203 Kilometer langen Etappe ist flach, sodass sich Sprinter Hoffnungen auf den Tagessieg machen können. Es wird mit einem Massensprint auf der Zielgerade gerechnet. Zu den Mitfavoriten auf den Tagessieg zählt auch der Deutsche André Greipel von Lotto Soudal.