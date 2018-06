Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft bei der Frauenfußball-EM weiterhin auf Bundestrainerin Steffi Jones. Das DFB-Präsidium hat ihren Vertrag bis zur WM 2019 in Frankreich verlängert, außerdem enthält er die Option auf eine weitere Verlängerung bis zu den Olympischen Spielen 2020.

Jones habe dem Präsidium mit einer Analyse der EM vermitteln können, wichtige Erfahrungen mitgenommen und Lehren für ihre künftige Arbeit gezogen zu haben. "Wir sind davon überzeugt, dass sie die sportlichen Konzepte und die Kompetenz hat, um die WM 2019 als nächste große Herausforderung erfolgreich anzugehen", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. Die positiven Signale aus ihrer Mannschaft und der Frauen-Bundesliga hätten das DFB-Präsidium in seiner Entscheidung bestärkt. "Steffi Jones hat sich in den vergangenen Jahren als Spielerin und Direktorin große Verdienste um den Frauenfußball erworben. Wir stehen als Präsidium dazu, dass sie in ihrer Rolle als Bundestrainerin eine zweite Chance beim DFB bekommen soll", sagte Grindel weiter.

DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg sagte: "Wir haben bei der EM gesehen, dass die Leistungsdichte im internationalen Frauenfußball größer geworden ist. Dass es vor dem Turnier verletzungsbedingte Ausfälle gab und wir durch Rücktritte erfahrener Spielerinnen einen Umbruch haben, soll keine Entschuldigung sein, aber es ist in die Gesamtbewertung eingeflossen."

Jones selbst sieht im Votum "einen klaren Auftrag und eine Verpflichtung, aus den Erfahrungen der EM die richtigen Schlüsse für unsere weitere Arbeit zu ziehen". Ihr erstes Turnier als Bundestrainerin sei ein lehrreicher Prozess gewesen, deshalb werde sie die eine oder andere Anpassung vornehmen. Ihr Ziel sei es, "die Mannschaft und unser Spielsystem weiterzuentwickeln, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und wieder erfolgreich zu sein."

Beim Viertelfinalspiel der EM in den Niederlanden hatte das deutsche Team 1:2 gegen Dänemark verloren und war ausgeschieden. Das Aus bezeichneten viele Beobachter als historisch. Seit 1995 hat Deutschland sechs Mal in Folge die EM gewonnen.



Jones war vor der WM 2015 überraschend vom damaligen DFB-Präsident Wolfgang Niersbach als Nachfolgerin von Silvia Neid vorgestellt worden. Bis dahin hatte sie weder ein Vereins- noch ein Nachwuchsteam geführt.