Der TSG Hoffenheim hat im Hinspiel die Hinrunde der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Liverpool verloren. Der Bundesligist unterlag dem englischen Team im Heimstadion mit 1:2 (0:1). Liverpool galt als Favorit, obwohl dem Premier-League-Team gleich drei Leistungsträger fehlten. Trainer Jürgen Klopp musste auf die verletzten Philippe Coutinho, Adam Lallana und Daniel Sturridge verzichten.



Das Spiel verlief für den TSG Hoffenheim unglücklich. Nach einem Foul an Serge Gnabry bekam die Mannschaft einen Elfmeter, jedoch trat Andrej Kramarić zu schwach, sodass Liverpools Torwart Simon Mignolet den Ball halten konnte. In der 35. Minute verwandelte der 18-jährige Liverpooler Trent Alexander-Arnold einen Freistoß (35. Minute) zum 0:1.



In der zweiten Halbzeit trafen Hoffenheimer Spieler dann gleich zweimal: Håvard Nordtveit lenkte in der 75. Minute den Ball nach einer Flanke von James Milner in das eigene Tor. Einen späten Anschlusstreffer der Hoffenheimer erzielte Mark Uth in der 87. Minute.



Für den TSG Hoffenheim war es das erste Spiel auf europäischem Level. Die Mannschaft müsste nun im Rückspiel am 23. August gewinnen, um noch die nächste Runde zu erreichen. Wenn der Favorit Liverpool gewinnt, würde Hoffenheim neben dem 1. FC Köln und Hertha BSC in der Europa League spielen.