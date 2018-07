Der US-Amerikaner Justin Gatlin (35) ist neuer Weltmeister im Hundertmeterlauf. Der Weltrekordhalter Usain Bolt aus Jamaika verpasste im Finale der Leichtathletik-WM in London den Sieg und damit seine zwölfte Goldmedaille bei Weltmeisterschaften. Der 30-Jährige wurde am Samstagabend in 9,95 Sekunden Dritter hinter Gatlin (9,92) und dessen Landsmann Christian Coleman (9,94).

WM-Gold hatte Bolt auf der kürzesten Sprintstrecke in den Jahren 2009, 2013 und 2015 geholt. Bei der WM 2011 in der südkoreanischen Stadt Daegu wurde er wegen eines Fehlstarts disqualifiziert.



Der neue Weltmeister Gatlin war Bolts Dauerrivale und diesem stets unterlegen. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewann er 2016 Silber hinter dem Jamaikaner. Seine letzte Goldmedaille bei Weltmeisterschaften holte Gatlin 2005 in Helsinki.

Usain Bolt kann sein zwölftes WM-Gold noch im Staffellauf über vier Mal 100 Meter holen, das Finale findet am 12. August statt. Auf einen Start über 200 Meter verzichtet er. Nach der WM in London beendet Bolt seine Profikarriere.



Deutschlands bester Sprinter Julian Reus war bereits im Vorlauf ausgeschieden. Lediglich eine Hundertstelsekunde fehlte dem 27-jährigen Wattenscheider zum Einzug ins Halbfinale.