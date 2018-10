Der anstehende Rekordwechsel des brasilianischen Fußballstars Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain (PSG) verzögert sich. "Wir werden das Geld von einem Verein wie PSG nicht akzeptieren", sagte der spanische LaLiga-Präsident Javier Tebas in einem Interview der Sportzeitung As.

LaLiga hatte die im Vertrag für den Spieler festgeschriebenen 222 Millionen Euro Ablösesumme ohne Angabe von Gründen zurücküberwiesen. Neymars Anwälte verließen daraufhin die Zentrale.



Ligavertreter hatten zuvor Bedenken gegen den Rekordtransfer vorgetragen. PSG würde damit gegen die Richtlinien des Financial Fairplays (FFP) verstoßen, die die Uefa 2011 eingeführt hatte. Sie sollen dafür sorgen, dass europäische Fußballclubs nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen. Das maximal zulässige Defizit beträgt derzeit 30 Millionen Euro.

Der Transfer Neymars würde über Jahre hinweg Auswirkungen auf die Finanzen von PSG haben. Allerdings kann der Einfluss nicht vorab beurteilt werden, weil der Verein zum Beispiel einige Spieler für große Summen verkaufen könnte. Die Kosten für die Verpflichtung Neymars bezifferte der britische Sender Sky UK auf insgesamt 500 Millionen Euro. Darin sollen Ablösesumme, Bonuszahlungen und Gehalt enthalten sein. Dem Bericht zufolge unterschrieb Neymar einen Fünfjahresvertrag. Pro Jahr soll der 25-Jährige 30 Millionen Euro bekommen.

Folgen des Einschreitens unklar

Welche Folgen die Transferblockade hat, ist unklar. Dass der Wechsel, der nur noch eine Formsache zu sein schien, platzt, ist zweifelhaft. Bislang hat die Europäische Fußball-Union keine offiziellen Beschwerden zu dieser Angelegenheit erhalten. Der Verband versicherte aber: "Alle Vereine in Europa müssen die Regeln des Financial Fairplays respektieren und zeigen, dass sie nicht höhere Verluste als 30 Millionen Euro in drei Jahren haben."

Neymar hatte sich bereits von seinen Teamkollegen beim FC Barcelona verabschiedet. Sein Sturmpartner Luis Suárez wünschte ihm auf Instagram alles Gute. "Mein Freund, ich wünsche dir das Beste für das, was kommt!", schrieb Suárez.



Spanische Zeitungen bedauern Neymars Weggang: "Der brasilianische Spieler ist ein Ausnahmetalent, und es ist unmöglich, ihn zu ersetzen", heißt es bei LaVanguardia. Die Zeitung El Mundo schrieb: "Barça wird ohne Neymar langweiliger sein. Und das ist ein großes Unglück." Die Art und Weise des Wechsels, die wochenlange Ungewissheit und der schnelle Abschied bei Mannschaft und Verein hatten aber auch für Unmut gesorgt. "Er geht so, wie er gekommen ist: in totaler Verwirrung und mit vollen Taschen", schrieb El País.