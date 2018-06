Cristiano Ronaldo ist zum fünften Mal zum Fifa-Weltfußballer gewählt worden. Er setzt sich bei der Verleihung durch den Fifa-Weltverband in London gegen den Argentinier Lionel Messi und Brasilianer Neymar durch. Die Trophäe als Weltfußballerin erhielt die niederländische Europameisterin Lieke Martens. Sie konnte allerdings nicht bei der Gala dabei sein.

Der 32 Jahre alte Ronaldo aus Portugal feierte seine zehnte individuelle Saisonauszeichnung: Zweimal gewann er den Ballon d'Or der Zeitung France Football, dreimal wurde er Europas Fußballer des Jahres. So erfolgreich war zuvor kein Fußballer der Geschichte.

Der Spieler wurde für seine herausragende Saison geehrt. Mit zwölf Treffern ermöglichte er Real Madrid die erste erfolgreichen Titelverteidigung eines Teams in der Champions League und holte sich die Torjägerkanone. Real gewann auch die Club-WM und die spanische Meisterschaft. Mit der portugiesischen Nationalmannschaft qualifizierte sich Ronaldo nach dem EM-Titel für die WM 2018 in Russland.



Während Ronaldo für seine fußballerischen Qualitäten gefeiert wird, litt sein Image zuletzt aus anderen Gründen: Dem Fußballstar wird vorgeworfen, Steuern in Höhe von 14,7 Millionen Euro hinterzogen zu haben.

Zum zweiten Mal veranstaltete die Fifa die Kür ohne die Zeitung France Football. Bei der ersten Auflage Anfang Januar in Zürich hatte Ronaldo bereits die Auszeichnung erhalten. Nun verlegte der Weltverband die Gala in den Oktober, weshalb der Portugiese zweimal in einem Jahr prämiert wurde.

Buffon setzt sich vor Neuer durch

Weiterhin ausgezeichnet wurde unter anderem Gianluigi Buffon von Juventus Turin. Er erhielt den Titel des Welttorhüters, indem er sich gegen Bayern Münchens Manuel Neuer durchsetzte, der wegen seiner Verletzung nicht an der Preisverleihung teilnehmen konnte. Fifa-Welttrainer wurde Zinedine Zidane von Real Madrid, Welttrainerin die niederländische Europameisterin Sarina Wiegman.



Bei der Fifa-Wahl waren zu gleichen Teilen die Stimmen der Spielführer und Cheftrainer von Nationalteams, einer ausgewählten Gruppe von Medienvertretern und auch Fans ausschlaggebend. Bis zum 7. September konnte gewählt werden. Unter die Top 24 für den Titel des Weltfußballers kamen mit Ronaldos Real-Teamkollegen Toni Kroos und Bayerns Torhüter Manuel Neuer auch zwei deutsche Nationalspieler. Aus der Bundesliga schafften es Münchens Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund in die Vorauswahl.