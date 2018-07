Wer spielte wie gegen wen?

Wir werden den Eindruck nicht los, der ZEIT-ONLINE-Leser sitzt in Freiburg und schwätzelt vor sich hin. Zum wiederholten Mal gewinnt der SC unsere Herzleswertung.







Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Frankfurt gegen Dortmund. Es ging zu wie am Jahrmarkt. Zunächst lag der BVB in Führung, weil er eine Zeit lang erfolgreich kaschieren konnte, dass er kaum Spieler für die Abwehr übrig hatte. Neven Subotić kam zu seinem ersten Spiel seit März 2016, neben ihm spielte Julian Weigl, der sonst weiter vorne aufläuft. Den Frankfurtern entging es lange, dass man gegen diese Abwehr durchaus Chancen kriegen kann. Sechzig Minuten lang sah der BVB wie der Sieger aus, dann sprang Dortmunds Tormann Roman Bürki Frankfurts Ante Rebić im Strafraum ins Gesicht und es gab Elfmeter. Frankfurt verkürzte, Marius Wolf glich kurz darauf aus, und die Eintracht hatte anschließend sogar noch mehr Gelegenheiten. Die Debatte um Bürki wird wegen des Elfmeters weitergehen, obwohl Nuri Şahin direkt nach seinem Tor zu ihm ging und sagte später: "Roman hat eine leicht schwere Phase, ich wollte ihm zeigen, dass wir ein Team sind." Şahin sagte auch: "An beiden Enden darf bei uns jeder Fehler machen", was er dann selbst bewies: Aus drei Metern schoss er in der Nachspielzeit einen Frankfurter auf der Linie an. Der BVB bleibt zwar Tabellenführer, doch der neue Trainer Peter Bosz darf mittlerweile auch kritisiert werden.



Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Alle drei am Sonntag. Dass beim Duell zwischen Bremen und Köln keine Tore fallen würden, lasen Sie bei uns zuerst. Beide sind weiterhin sieglos, haben in neun Spielen je mickrige drei Tore geschossen und bleiben verdient am Tabellenende. Die zweite Ansetzung am Tag des Herrn, Wolfsburg gegen Hoffenheim, liest sich schon wie ein Spiel, dass man in der Sonntagsplanung gerne übergeht. Und Freiburg gegen Hertha war zwar was für Elfmeter-Liebhaber, es gab drei, doch das war es dann auch schon. Es sind ja die wenig erfolgreichen Europa-League-Teams, die am Sonntag spielen. Doch sie bereiten einem zurzeit weder donnerstags noch sonntags Vergnügen.

Wer stand im Blickpunkt?

Die zweite Halbzeit. Nun ist Fußball ja deswegen ein so schöner Sport, weil man hingeht und nicht weiß, was passiert. Es gibt natürlich Ausnahmen: Zum Beispiel hatten HSV-Fans bis zu diesem Spieltag gedacht, dass Duelle mit München immer mit zweistelligen Niederlagen enden müssen. Doch nicht nur diese Erkenntnis wackelt, der HSV verlor trotz fünfzig Minuten Unterzahl nur 0:1. Überall drehten sich die Spiele im zweiten Abschnitt noch. Hannover sah unter den Augen von Gerhard Schröder in Augsburg 70 Minuten lang aus wie die SPD im Wahlkampf, drehte dann aber das Spiel durch zwei Tore von Niclas Füllkrug. Leverkusen ging gegen Gladbach mit 0:1 in die Pause, schoss dann noch fünf Tore. Wolfsburg glich in der letzten Sekunde gegen Hoffenheim aus. Und in Freiburg setzte Berlins Salomon Kalou erst einen Elfmeter übers Tor, den zweiten machte er rein. Bleiben Sie also künftig bis zum Schluss im Stadion, es lohnt sich tatsächlich.

Was war die schönste Bandenwerbung?