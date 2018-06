Ein wenig verrückter als anderswo sind sie in Dortmund schon, die Fans. Es gibt kaum einen Dortmunder, den es kalt lässt, was der BVB macht. Wer nicht im Stadion schaut, der guckt die Spiele des Clubs daheim in selbstgezimmerten Gartenlauben, mit Fahnen und Schals an den Wänden und Schnaps und Bier und so viel Wohlsein, dass einem das Herz aufgeht.



Wer eine Karte bekommen hat, nimmt seine Aufgabe auch ernst, besonders auffällig die Männer und Frauen im unteren Teil der Haupttribüne. Während anderswo gepflegt gesessen und schon mal überlegt wird, was man denn in der Halbzeitpause so schnabulieren könnte, wird in Dortmund jeder falsch gegebene Einwurf, jeder Ball, der im Aus war, obwohl er doch nie und nimmer im Aus gewesen sein konnte, mit wütendem Aufspringen und Schimpftiraden und sonstigen unflätigen Bemerkungen bedacht. Fußballverrückt halt, schließlich ist man im Stadion. Wenn dieser Enthusiasmus aber schon nach einer guten Viertelstunde abflaut, dann liegt etwas im Argen. So wie beim Spitzenspiel des BVB gegen den FC Bayern.

Schon nach dem 0:1 von Arjen Robben nach 17 Minuten ahnten die Dortmunder Fans, dass an diesem Abend nicht mehr viel zu holen ist. Sie wussten, wie schwer sich ihre Mannschaft tut, die gerade das vierte Ligaspiel in Folge nicht gewinnen konnte. Und die Zuschauer sahen auch, wie überzeugt die Bayern auftraten, die das siebte Spiel hintereinander, das siebte Spiel unter Jupp Heynckes, gewinnen sollten.



Der Kampf um die Meisterschaft ist abgesagt

Vor allem aber wirkten die Dortmunder Fans ernüchtert, weil der Kampf um die Meisterschaft wohl schon wieder abgesagt ist. Ein knappes Vierteljahr lang konnten sie und und alle anderen Fußballinteressierten des Landes hoffen, dass es in dieser Saison ein wenig spannend werden könnte. Dortmund startete grandios in die Spielzeit, die Bayern höchstens so lala. Doch in den vergangenen vier Spielen hat der BVB elf Punkte auf die Bayern eingebüßt. Die grüßen nun wieder souverän von der Tabellenspitze, und es fällt einem niemand ein, der ihnen gefährlich werden könnte.

Dabei hatte der BVB an diesem Abend auch seine Chancen. Nicht zu wenige. Allein in der ersten Halbzeit waren es drei große Möglichkeiten für die Dortmunder. Erst brauchte Aubameyang einen Tick zu lang und wurde von Niklas Süles Bilderbuchgrätsche abgeblockt. Dann zeigte Andrij Jarmolenko, dass er zwar das ukrainische Dribbling, nicht aber das Toreschießen erfunden hat, als er relativ frei vor dem Tor Bayerns Keeper Sven Ulreich anschoss. Später setzte der beste Dortmunder, der ewig wuselnde Christian Pulisic, den Ball nur an den Außenpfosten. Doch wenn der BVB in dieser Saison seine Chancen nicht nutzt, bekommt er ein Problem: Er verteidigt so schlecht, dass sein einziges Heil ist, immer ein Tor mehr zu schießen, als er kassiert. Klappt das nicht, geht es schlecht aus – so wie gegen den FC Bayern.

Die machten es nämlich besser. Nach einer Thiago-Flanke legte der enorm umtriebige James, der von Schmelzer nur eskortiert wurde, ab auf Arjen Robben, der ebenfalls keinen Gegenspieler zu haben schien und den Ball in den Winkel schlenzte. 1:0, eine seiner einfacheren Übungen. Es folgten Chancen hüben wie drüben, eine unglaublich unterhaltsame Phase, mit wilden Fehlern auf beiden Seiten, die Robert Lewandowski mit einem Hackentor beendete: 2:0, und wieder hatten die Bayern Platz ohne Ende.

"Wir haben im richtigen Moment die Tore erzielt", sagte Jupp Heynckes nach dem Spiel. Das wirft natürlich die Frage auf, ob man auch zu einem falschen Zeitpunkt Tore erzielen kann. Eher nicht, Tore sind immer gut, wie auch das 3:0 nach 67 Minuten, als der Ball nach einer Flanke von David Alaba einfach ins Tor fiel. Für den BVB reichte es nur für den Anschlusstreffer durch Marc Bartra in der 88. Minute. Man hätte gerne gesehen, was die Fans veranstaltet hätten, wenn Gonzalo Castro zu Beginn der Nachspielzeit nicht knapp den Ball verpasst, sondern das 2:3 gemacht hätte.