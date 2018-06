Inhalt Seite 1 — Jetzt beschweren sich die Bayern auch noch Seite 2 — Schalker Empfindlichkeiten Auf einer Seite lesen

Frankfurt gegen Gladbach. Ebbelwoi liegt kalt, Bembel stehen bereit: Die Eintracht greift nach dem wahren Meistertitel der Liga, dem zweiten Tabellenplatz. Ein Sieg heute und der Hesse hibbt im Dreieck. Die Frankfurter sollten einfach nachlesen, was Dieter Hecking, der Trainer des Gegners, vor dem Spiel sagte: Frankfurt sei das Gegenmodell zu Gladbach, "sie kommen vor allem über Athletik und Zweikämpfe": Sein Team sollte sich auf provozierende Spielweise und Nickligkeiten einstellen. Undiplomatischer drückt sich eigentlich nur Trump über den Iran aus. Seit September haben die Hessen nur gegen Bayern und Leverkusen verloren. Es ist keine Wundertruppe, doch Niko Kovač lehrt ihr Essenzielles: 20 Tore kassierten die Frankfurter in 19 Spielen, nur die Bayern verteidigen besser. Mit den beiden Verteidigern Salcedo aus Mexiko und dem Guyaner Falette möchte man in keine Kneipenrangelei geraten, Lukáš Hrádecký im Tor sehen nicht wenige als den besten Keeper der Liga. Sébastian Haller, der teuerste Zugang der Geschichte, liefert die gewünschten Tore. Und Eintracht-Mitgliedern, die der AfD in den Bundestag verholfen haben, will Präsident Peter Fischer bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag den Kopf waschen. Der Hesse babbelt eben ned nur.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Das der Bayern. Ist ja eigentlich latte, gegen wen sie spielen. Dieses Mal ist Hoffenheim dran. Mittlerweile halten sich selbst die Bayernspieler in ihrem Urteil nicht mehr zurück und nennen ihre Liga das, was sie hinter den Bayern geworden ist: Durchschnitt. Mats Hummels sagte dem RTL-Sender Nitro: "Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht noch hinter andere Ligen rutschen", Spanien und England seien deutlich besser. Auch Philipp Lahm hielt bei seinem Abschied vom Rest der Liga nicht viel und Karl-Heinz Rummenigge attestierte der Liga im Dezember 2017 ein Katastrophenjahr. Außerdem habe der große Vorsprung der Bayern ein "Geschmäckle", sagte Hummels noch, womit er vielleicht sagen will, dass die Bayern wegen der lausigen Konkurrenz kaum gefordert werden. Wenn es dann aber in der Champions League drauf ankommt, sind sie überfordert.



Es wirkt so, als wenn die Bayern das Streichholz in den trockenen Wald geschmissen haben und sich nun wundern, dass es brennt. Der letzte Gegner, der die Bayern zum Triple trieb, war der BVB. Hummels schien so besorgt um die Bayern zu sein, dass er später zu ihnen wechselte. Götze und Lewandowski waren schon vor ihm gegangen, der BVB war wieder geschrumpft. Ähnliches kann der Bayerngegner vom Wochenende erzählen: Hoffenheim gab vor der Saison Niklas Süle und Sebastian Rudy ab, in der Saison Sandro Wagner. Hoffenheim, 2017 noch der heißeste Scheiß der Liga, hängt mittlerweile zwischen Augsburg und Hannover. Immerhin spielen die TSG mittlerweile so mau, dass die Bayern kein Interesse mehr am Trainer Julian Nagelsmann haben. Ein Jahr lang den toten Mann spielen, vielleicht wird das die Zukunft aller Bayernkonkurrenten.

Wer steht im Blickpunkt?

Bernd Hollerbach, der neue Hamburger Trainer. Er feiert seine Premiere gegen Leipzig. Ein gelernter Metzger, der als Spieler Holleraxt genannt wurde, kann einem Abstiegskandidaten nur guttun. Nur Stefan Effenberg und David Jarolim holten in der Bundesligageschichte mehr gelbe Karten als der frühere Linksverteidiger des HSV. Und fünf Jahre lang pumpte Hollerbach als Co-Trainer von Felix Magath die Medizinbälle für ihn auf. Mit den Kickers Würzburg stieg er zuletzt zweimal in Folge von der vierten in die zweite Liga auf, dann aber sofort ein Mal wieder ab und trat zurück. Er scheint gut nach Hamburg zu passen.