Bei der Vierschanzentournee ist der Gesamtweltcup-Führende Richard Freitag nach einem Sprung auf 130 Meter gestürzt. Der 26-jährige überkreuzte nach seinem Versuch im ersten Durchgang die Ski und kam zu Fall. Auf den zweiten Durchgang verzichtete Freitag, stattdessen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Freitag soll an der Hüfte verletzt sein. Bundestrainer Werner Schuster sagte im ZDF, er habe "sehr starke Schmerzen". Wie schwer Freitag verletzt ist und ob er am Samstag beim Abschlussspringen in Bischofshofen dabei sein kann, ist noch unklar.



Mit dem Sturz kann sich Freitag aber schon jetzt keine Hoffnungen mehr auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee machen. Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen kam er noch auf Platz zwei. In Innsbruck konnte er das Duell gegen den Schweizer Killian Peier trotz des Sturzes gewinnen. Doch durch den verpassten zweiten Durchgang sind nun alle Chancen auf eine gute Platzierung im Gesamtklassement dahin.

Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster kritisierte nach dem Sturz die Jury. "Es war definitiv zu viel Anlauf. Hier gibt es einen Technischen Delegierten, der eine andere Strategie verfolgt. Es war extrem schwierig", sagte er im ZDF.

In Führung bei der Vierschanzentournee liegt derzeit der Pole Kamil Stoch, der auch in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen gewann. Er sprang mit noch mal verkürztem Anlauf auf 130 Meter und setzte sich damit deutlich von der Konkurrenz ab. Der weiteste Sprung des Durchgangs gelang Andreas Wellinger mit 133 Meter. Er konnte seinen Versuch aber nur mit Mühe stehen und ist nun auf Rang fünf. Daniel Andre Tande und der Deutsche Markus Eisenbichler stehen auf dem geteilten zweiten Platz. Aber auch Stephan Leyhe (6.) und Karl Geiger (7.) dürfen sich Hoffnungen auf eine Top-Platzierung machen. Pius Paschke verpasst nach einem Sprung auf 99,5 Meter zum dritten Mal in Folge den zweiten Durchgang.

Für die Österreicher lief es wie zuletzt in Garmisch-Partenkirchen schlecht. Doppel-Weltmeister Stefan Kraft liegt mit 118 Metern auf Rang 23. Gregor Schlierenzauer schied im ersten Durchgang aus.