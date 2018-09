Zwei Nationalfeiertage haben die deutschen Sportfans bei diesen Spielen noch vor der Brust: Am Donnerstag und am Freitag starten die Damen- und die Herrenstaffel im Biathlon. Dann werden die TV-Sender wieder Marktanteile wie zu den seligen Zeiten der Edgar-Wallace-Krimis haben; die Hälfte all jener Menschen, die einen Fernseher eingeschaltet haben, werden Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer, Erik Lesser und die anderen sehen wollen.

Daran wird auch das Malheur vom Mittwochabend nichts ändern, als die gemischte Staffel einen sicher geglaubten Sieg in der letzten Runde aus der Hand gab. "Ich habe es versaut", sagte Peiffer im Ziel, am zweiten Tag der Spiele noch umjubelter Olympiasieger im Sprint. Nun hatte er als letzter der vier deutschen Läufer nach sechs Fehlschüssen eine halbe Minute Vorsprung auf alle anderen in drei Hundertstel Rückstand auf die Bronzemedaille verwandelt. "Das tut mir für die anderen drei unheimlich leid. Ich habe meinen Job heute einfach schlecht gemacht."

Gut so, möchte man fast sagen, schließlich ist die Unberechenbarkeit eines der großen Erfolgsgeheimnisse dieser Sportart. Biathlon ist wie ein kurzes Fußballspiel mit einigen Elfmeterschießen zwischendurch. "Schießen und singen / kannste nicht erzwingen", heißt der passende Sinnspruch dazu aus dem Schatzkästlein der ewigen Sportlerweisheiten.



Wie trainiert man das Schießen?

Natürlich hat sich die Disziplin in unglaublicher Weise professionalisiert, seit sich 1767 an der schwedisch-norwegischen Grenze Soldaten der beiden Länder im Wettkampf maßen. Damals wurde noch aus vollem Lauf geschossen. Vielleicht eine schöne Idee für das IOC von heute, um noch mehr Biathlon bei Olympia unterzubringen. Aber selbst seit dem Sport das Militärische mitsamt dessen Drill weitgehend ausgetrieben wurde, bleibt das Schießen ein Vabanquespiel. 12.000 Schuss muss ein Spitzenathlet pro Jahr im Training wenigstens abgeben, um konkurrenzfähig zu sein. Und ein Star wie Laura Dahlmeier begann mit den ersten Ziel- und Halteübungen schon im Kinderzimmer.

Dennoch gibt es, anders als bei den professionellen Sportschützen, die fast keine Fahrkarten mehr schießen, bei Biathleten keine Treffergarantie. Pumpend wie ein Maikäfer die nur 4,5 Zentimeter und 11 Zentimeter großen Scheiben in 50 Meter Entfernung zu treffen, ist nicht so einfach, wie es ein Kirmesschütze vermuten, der aus 1,50 Meter Plastikrosen zuverlässig umnietet.

"Schießen ist Fleiß und Talent", sagt Gerald Hönig, der Bundestrainer der deutschen Biathletinnen. Und, für den Experten daheim auf dem Sofa einigermaßen überraschend: "Liegend braucht mehr Talent, das muss einem in die Wiege gelegt sein." Dabei nutzt man als Zuschauer daheim das Liegendschießen gerne schon mal, um neues Knabberzeug zu holen, weil doch da die Scheiben viel verlässlicher fallen!



Meine Scheibe, meine Technik

Trotzdem, sagt der Bundestrainer, "die kleinere Scheibe fordert mehr Präzision, Genauigkeit, Koordination, um die einzelnen Elemente Atmung, Anschlageinnahme, Zielen, Abdrücken unter einen Hut zu bringen." Stehend könne man durch Fleiß sehr viel kompensieren, "die Haltefähigkeit kann man trainieren, das sichere Anvisieren". Dann komme es nur noch darauf an, "über eine abgedämpfte, entschleunigte Bewegung zur Scheibe" zu gehen und den kurzen Moment der "Zielbildberührung" durch Antizipation und Reaktion gut zu erwischen.

Soweit die Theorie. Doch auch ein erfahrener Trainer wie Hönig, der sein Diplom Anfang der Achtzigerjahre erwarb, macht sich keine Illusionen: "Das finale Schießen, wenn es um Medaillen geht, das kann man nicht simulieren." Zwar sind 7,5 Kilometer in Oberhof genauso lang wie die heute bei der Staffel in Korea. Und die Scheiben haben überall den gleichen Durchmesser. "Aber Olympiasieger bleibt man ein Leben lang. Und die Medien und das Umfeld tun ein Übriges."

Die Vorgaben für die entscheidenden Momente am Schießstand, gerade in der nun noch anstehenden Staffel, sind auch für olympische Rennen klar. Nicht gucken, was die anderen machen und bei sich bleiben: Meine Scheibe, meine Technik! "Aber natürlich kriegt man trotzdem mit, was die anderen so machen. Es klingt ja anders, ob es ein Treffer ist oder nicht." In keinem Fall, so Hönig, sollte man an das Resultat denken. "Nicht: Ich will die Null schießen. Sondern: Wie komme ich zu der Null? Wenn ich keine Fehler mache. Also an die Technik denken!"

Natürlich gibt es Trainingsformen, um auf den Wettkampfstress vorzubereiten. "Zum Beispiel erhöhen wir den Zeitdruck: den ersten Schuss nicht erst nach dreizehn oder vierzehn Sekunden abgeben, sondern bei zehn Sekunden." Oder man vereinbart eine kleine Strafe: "Die Letzte muss die Schießmatten wegräumen. Oder beim nächsten Mal einen Kuchen mitbringen. Dass sich die Rädchen im Kopf mal anders drehen."

Aber wie lernt man auszublenden, dass da auf dem Olymp noch eine Rechnung offen ist?