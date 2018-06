Eintracht Frankfurt – RasenBallsport Leipzig 2:1 (2:1)

Eintracht Frankfurt hat seinen Gast RB Leipzig mit 2:1 geschlagen. In einer hitzigen ersten Halbzeit erzielte Jean-Kevin Augustin (13. Minute) den ersten und einzigen Treffer für Leipzig. Dank zwei Toren von Timothy Chandler in der 22. und Kevin-Prince Boateng in der 26. Minute gingen die Hessen trotzdem vor der Pause in Führung. In der zweiten Spielhälfte konnte der RB Leipzig die Partie nicht mehr für sich entscheiden und unterlag den Frankfurtern vor 45 100 Zuschauern. Mit dem Sieg erkämpfte sich Frankfurt den dritten Tabellenplatz und liegt nun mit jeweils einem Punkt Unterschied hinter Borussia Dortmund und vor Bayer 04 Leverkusen. Vizemeister Leipzig rutscht auf Platz fünf ab.



Bereits vor dem Spiel hatten Frankfurt-Fans angekündigt, gegen die Einführung von Montagsspielen durch die DFL zu protestieren. Die Partie verzögerte sich dadurch um rund 15 Minuten. Viele Fußballfans halten Termine am Montag für fan-unfreundlich und fürchten eine gesteigerte Kommerzialisierung des Profifußballs.



Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 0:1 (0:1)

Der BVB hat das Borussia-Duell gegen Mönchengladbach für sich entschieden. Mit dem Trio Mario Götze, André Schürrle und Marco Reus, das zum ersten Mal seit 13 Monaten wieder gemeinsam auf dem (recht ramponierten) Rasen stand, gelang den Dortmundern mit einem Treffer von Reus in der 32. Minute das 1:0. Ein vermeintlicher Ausgleichstreffer des Gladbachers Jannik Vestergaard in der 43. Minute wurde wegen einer Abseitsstellung nach Videobeweis zu Recht nicht anerkannt. Mönchengladbach belegt aktuell Rang zehn der Tabelle.



Mit diesem Endergebnis sicherte Dortmunds Trainer Peter Stöger seiner Mannschaft nicht nur den Tagessieg, sondern auch den Sprung auf Tabellenplatz zwei – zumindest für eine Nacht. Ein Sieg von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt könnte den Dortmundern diesen Platz bereits am Montagabend wieder streitig machen. Mindestens so sehr zu schaffen wie das Bemühen der Gegner machte den Spielern beider Teams bei diesem Duell wohl vor allem die Rasenfläche, die zum Teil notdürftig mit Rasenquadraten geflickt worden war.



FC Augsburg – VfB Stuttgart 0:1 (0:1)

Der VfB Stuttgart feiert mit einem 1:0 (1:0) seinen ersten Auswärtssieg gegen den FC Augsburg. Mario Gómez erzielte den Siegtreffer für die Stuttgarter Mannschaft bereits in der ersten Halbzeit (27. Minute). Ein vermeintlicher Ausgleichstreffer der Ausgburger wurde im ersten Durchgang nach Videobeweis zurückgenommen. Schiedsrichter Tobias Stieler schickte FCA-Trainer Manuel Baum in der zweiten Halbzeit wegen Meckerns auf die Tribüne. Stuttgart hat nun 27 Punkte und ist 13. der Tabelle. Augsburg hat vier Punkte mehr als Stuttgart.

FC Schalke 04 – TSG 1899 Hoffenheim 2:1 (2:0)

Der FC Schalke 04 hat im Rennen um die Europapokalplätze einen wichtigen Sieg geschafft. Das Team von Trainer Domenico Tedesco setzte sich gegen 1899 Hoffenheim unter Julian Nagelsmann mit 2:1 (2:0) durch. Damit verbesserte sich Schalke auf den fünften Tabellenrang und vergrößerte den Vorsprung auf die neuntplatzierten Hoffenheimer auf sechs Punkte. Thilo Kehrer (11. Minute) und Breel Embolo (28.) erzielten am Samstagabend die Tore für die Gelsenkirchener. Andrej Kramarić gelang der Anschlusstreffer für Hoffenheim (78.).

VfL Wolfsburg – FC Bayern München 1:2 (1:0)

Der Tabellenerste FC Bayern München hat beim VfL Wolfsburg 1:2 (1:0) gewonnen. Damit siegte das Team von Trainer Jupp Heynckes im zehnten Ligaspiel hintereinander. München lag lange gegen Wolfsburg zurück: Daniel Didavi traf schon in der achten Minute zum 1:0 für den VfL, und so blieb es bis zur Halbzeit. Am Ende siegte Bayern aber dank eines verwandelten Strafstoßes durch Robert Lewandowski in der 90. Minute. Zuvor war Sandro Wagner per Kopf das 1:1 (64.) gelungen.



1. FC Köln – Hannover 96 1:1 (1:1)

Der 1. FC Köln hat mit einem 1:1 (1:1) gegen Aufsteiger Hannover 96 die Serie von zuletzt zwei Niederlagen gestoppt. Yūya Ōsako brachte den Tabellenletzten in der 30. Minute in Führung. Der Vorsprung hielt allerdings nicht lange: Der Hannoveraner Niclas Füllkrug glich nur sieben Minuten später aus.



In der vierten Minute der Nachspielzeit schoss Claudio Pizarro das vermeintliche 2:1, das Kölner Stadion bebte. Doch Schiedsrichter Markus Schmidt nahm den Treffer mit der Hilfe des Videoassistenten wegen einer Abseitsposition zurück. Mit 14 Punkten bleibt der FC auf Position 18 und hat neun Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Hannover rückt an die Europacup-Ränge heran.



Hamburger SV – Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)

Für den Hamburger SV wird der Abstieg in die 2. Bundesliga immer wahrscheinlicher. Die Hamburger unterlagen im Heimspiel Bayer Leverkusen mit 1:2 (0:1) – die zehnte Niederlage in Folge für den Verein. Damit ist der HSV der erste Bundesligist mit 200 Heimniederlagen. Das Team hat nunmehr sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Die Tore erzielten die Leverkusener Leon Bailey (40. Minute) und Kai Havertz (50.). Für den HSV traf André Hahn (70.).

SC Freiburg – SV Werder Bremen 1:0 (1:0)

Der SC Freiburg hat einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenverbleib errungen und die Abstiegssorgen von Werder Bremen wieder vergrößert. Nach zuletzt zwei Siegen verloren die Bremer beim Abstiegskonkurrenten mit 1:0 (1:0) und stehen weiter auf einem Abstiegsplatz. Nils Petersen (24. Minute) sorgte per Foulelfmeter für die verdiente Niederlage seines Ex-Clubs. Einen weiteren Freiburger Strafstoß schoss Janik Haberer (88.) an die Torlatte. Mit dem Sieg vergrößerte die Mannschaft von SC-Trainer Christian Streich ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz in der Tabelle auf fünf Punkte.

Hertha BSC – 1. FSV Mainz 05 0:2 (0:1)

Der FSV Mainz 05 hat im Bundesliga-Abstiegskampf einen wichtigen Sieg eingeholt. Der FSV gewann mit 0:2 (0:1) bei Hertha BSC. Das ist der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen. Der Schwede Robin Quaison schoss beide Tore der Partie (40./65. Minute).



Bereits nach einer Viertelstunde musste Herthas Kapitän Vedad Ibišević nach einem Zusammenstoß mit seinem Gegenspieler ausgewechselt werden. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo ein Nasenbeinbruch festgestellt wurde. Der Bosnier war erstmals seit zwei Monaten wieder Teil der Startaufstellung. Wie lange er fehlen wird, steht bisher nicht fest.



Trotz des ersten Auswärtserfolgs der Saison bleibt die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz mit nun 23 Punkten auf dem Relegationsrang. Für die Hertha war es erst die zweite Niederlage im Fußballjahr 2018. Zuletzt waren die Berliner in vier Spielen ungeschlagen. Hertha steht damit zunächst weiter auf Platz elf in der Tabelle.