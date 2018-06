FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg 1:0 (1:0)

Der FC Schalke 04 hat trotz mäßiger Leistung zu Hause das Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg mit 1:0 (1:0) gewonnen. Vor 50.642 Zuschauern erzielte Guido Burgstaller früh den Siegtreffer für die Gastgeber (10. Minute). Die Schalker treffen nun im Halbfinale Mitte April entweder auf den FC Bayern München, Bayer Leverkusen oder den Vorjahresfinalisten Eintracht Frankfurt.

Schalke unter Trainer Domenico Tedesco war von Beginn an konzentriert und zweikampfstark. Das Team eroberte am eigenen Strafraum den Ball und Marko Pjaca schickte Burgstaller. Der Angreifer sprintete auf das gegnerische Tor zu, blieb ruhig, umspielte Verteidiger Jeffrey Bruma und schoss flach in die linke Ecke ein. Es war das erste Wolfsburger Gegentor in dieser Pokalsaison.

Ab Mitte der ersten Halbzeit wurde Wolfsburg etwas offensiver. Die größte Chance hatte Yunus Malli, dessen Schuss aus der Distanz an die Unterkante der Latte prallte und von dort kurz vor der Torlinie landete (24.). Die meiste Zeit des Spiels blieb der VfL aber harmlos. Erst kurz vor Schluss wäre Wolfsburg fast zum Ausgleich gekommen, doch Schalkes Leon Goretzka klärte einen Kopfball von Daniel Didavi auf der Linie. Insgesamt gelang Schalke ein verdienter, aber unspektakulärer Arbeitssieg.



Eintracht Frankfurt – FSV Mainz 05 3:0 (1:0)

Eintracht Frankfurt hat das Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 mit 3:0 (1:0) gewonnen. Damit ist die Eintracht unter Trainer Nico Kovač einen Sieg von einem erneuten Finale des DFB-Pokals entfernt.

Frankfurt hatte vor 48.200 Zuschauern bereits in der Anfangsphase drei Chancen. Nach den Möglichkeiten von Marius Wolf (6.), Ante Rebić (9.) und Marco Russ (11.) ermöglichte ein schwerer Fehler des Mainzer Torwarts René Adler die Frankfurter Führung. Als Adler nach einem Rückpass angegriffen wurde, verstolperte er den Ball. Wolf passte auf Rebić, der schob den Ball ins Tor (17.). Mainz blieb in der ersten Halbzeit ohne große Torchance.

Die erste nennenswerte Gelegenheit hatte das Team von Sandro Schwarz im zweiten Durchgang durch eine verunglückte Flanke von Daniel Brosinski, die auf dem Frankfurter Tornetz landete. In der Folge wurde Mainz etwas stärker, machte aber weiterhin Fehler: Eine Hereingabe von Sébastien Haller grätschte Alexander Hack ins eigene Tor (53.). Auch beim dritten Gegentor war Hack beteiligt. Er verlor den Ball am eigenen Strafraum, woraufhin Omar Mascarell den 3:0-Endstand erzielte (62.). Negativer Höhepunkt der schwachen Leistung von Mainz war ein Frustfoul von Danny Latza in der 82. Minute, für das der Mittelfeldspieler die Rote Karte sah.