Der IOC-Präsident Thomas Bach hat um eine erneute deutsche Olympiabewerbung geworben. "Ich würde auch eine deutsche Bewerbung sehr begrüßen", sagte Bach der Sport Bild. Die Entscheidung darüber trifft zunächst der Deutsche Olympische Sportbund, danach prüft die Bundesregierung. Frühere Bewerbungen für die Sommerspiele 2024 in Hamburg und die Winterspiele 2022 in München waren an Referenden gescheitert. Das bedauerte Bach: "Wenn ein Pflänzlein wächst, hoffe ich, dass [die Bundesregierung] sich eindeutiger bekennt, als sie es zuletzt bei Hamburg getan hat."

Prominente aus Politik und Sport schlossen sich Bachs Wunsch an. Altkanzler Gerhard Schröder sagte in Pyeongchang: "Ich fände es gut, wenn wir uns noch einmal bewerben würden." Als Austragungsort schlug er Berlin vor, warnte aber gleichzeitig davor, eine Bewerbung für 2036 anzustreben – also 100 Jahre nach den von den Nationalsozialisten geprägten Spielen 1936 in Berlin. "Dann würde die geschichtliche Frage im Vordergrund stehen und nicht der Sport", sagte Schröder. Ebenso befürwortet Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) seine Stadt als Austragungsort. Die Hauptstadt sei eine "internationale Sportmetropole" und verfüge über "ausgezeichnete Wettkampfstätten". Damit sei sie "ein exzellent geeigneter Kandidat für die Austragung der Spiele". Berlin war bei der Bewerbung um die Sommerspiele 2000 beim IOC gescheitert. Zudem verlor die Hauptstadt 2015 im innerdeutschen Wettstreit um eine Kandidatur für die Spiele 2024 gegen Hamburg.

Auch die zweimalige Eiskunstlaufolympiasiegerin Katarina Witt hofft auf Olympische Spiele in Deutschland. "Zum einen sind die Olympischen Spiele weiterhin das faszinierendste Sportereignis der Welt und zum anderen wird es eine der größten Herausforderungen sein, mit deren Ablehnung als Austragungsort in demokratischen Ländern umzugehen", sagte die 52-Jährige. Witt war selbst in die Münchner Olympiabewerbung für 2018 eingebunden gewesen.

Union und SPD wollen anderes Vorgehen

Eine baldige erneute Bewerbung gilt allerdings als unwahrscheinlich. Der scheidende Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte in der vergangenen Woche in Pyeongchang gesagt, er halte den Zeitpunkt einer deutschen Olympiabewerbung für "zu früh". Unabhängig davon stehen die Gastgeber der Sommerspiele im kommenden Jahrzehnt bereits fest: Tokio 2020, Paris 2024, Los Angeles 2028. Die Winterspiele für 2022 sind an Peking vergeben und für 2026 läuft die Bewerbungsfrist am 31. März ab. Derzeit ist das Interesse von Sion (Schweiz), Stockholm (Schweden), Calgary (Kanada) und Sapporo (Japan) bekannt.

Statt an einer erneuten Bewerbung will die mögliche künftige Regierung an einer Spitzensportreform arbeiten. Diese soll laut Koalitionsvertrag eine langfristige nationale Strategie für Sportgroßveranstaltungen enthalten. Dies wäre eine Abkehr von der traditionellen Konkurrenz unter den deutschen Großstädten. "Sollte es den Willen geben, die Spiele nach Deutschland zu holen, bedarf es einer nationalen Bewerbung, hinter der sich Sport und Politik in Bund und Land geeint versammeln", sagte Müller. "Ein neuerliches Schaulaufen um den nationalen Bewerber darf sich nicht wiederholen."